Аналитик считает что "шаткое прекращение огня на Ближнем Востоке" также усиливает ценовое давление.

Цены на нефть выросли примерно на 3 процента после того, как США ввели дополнительные санкции в отношении 35 предприятий и судов, которые, по их словам, являются частью "теневого флота", играющего "важнейшую роль" в экспорте незаконной иранской нефти. Об этом пишет Financial Times.

Нефть марки Brent, мировой эталон, выросла на 2,8 процента до 73,86 доллара за баррель во вторник, в то время как ее американский аналог WTI, выросла на 3,1 процента до 70,23 доллара за баррель.

Санкции аналогичны тем, которые были введены ранее два месяца назад в ответ на ракетную атаку Ирана на военные объекты в Израиле, говорится в заявлении Министерства финансов США.

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Отмечается, что трейдеры также начали беспокоиться о том, что ОПЕК+ вряд ли поспешит восстановить добычу, поскольку группа приближается к соглашению об отсрочке увеличения добычи.

Аналитик Rystad Energy Хорхе Леон считает что "шаткое прекращение огня на Ближнем Востоке" также усиливает ценовое давление.

Цены на нефть в мире

Цены на нефть выросли в понедельник, 2 декабря, благодаря росту промышленной активности в Китае, а также усилению напряженности на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 57 центов, или 0,79%, до 72,41 доллара за баррель. В то же время, цены на американскую (WTI) West Texas Intermediate продемонстрировали рост на 58 центов, или 0,85%, до 68,58 доллара за баррель.

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