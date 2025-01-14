Небольшие нефтеперерабатывающие компании находятся в наиболее сложном положении.

Государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие предприятия Китая скупают сырую нефть с Ближнего Востока и других стран. Пекин опасается перебоев в поставках топлива из-за ужесточения санкций против РФ и Ирана.

Издание Bloomberg пишет, что компании, включая Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co, направили срочные запросы на покупку нефти для оперативной поставки, сообщили трейдеры во вторник, добавив, что рассматриваются различные сорта нефти с Ближнего Востока, из Африки и Америки. По их словам, особенно востребованы грузы на февраль.

Действия некоторых крупнейших китайских покупателей нефти вызваны опасениями, что небольшим частным НПЗ, которые и так находятся под давлением, придется снизить операционные ставки и сократить производство топлива, если у них больше не будет доступа к российской и иранской нефти, которая продается с большой скидкой.

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Если эти мелкие компании потерпят неудачу, более крупным государственным НПЗ придется вмешаться, чтобы предотвратить нехватку топлива на внутреннем рынке, отнимая долю рынка, но гарантируя энергетическую безопасность, которая является приоритетом Пекина.

Санкции США против России – главные новости

Последний раунд санкций Вашингтона затрагивает более 180 танкеров и некоторые из крупнейших российских производителей нефти. Эти меры отразились на азиатском рынке нефти: покупатели, грузоотправители и портовые операторы пытаются справиться с последствиями.

Некоторые суда, попавшие под санкции и перевозившие российскую нефть в Шаньдун, уже начали простаивать или становиться на якорь у берегов Китая, пока грузоотправители обдумывают свои дальнейшие действия.

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