'Не территориальная проблема': аналитик Forbes озвучил важное последствие войны в Украине

В статье указывается, что Украине нужна усиленная военная помощь, особенно со стороны США.

Наиболее значимым последствием войны в Украине может быть не территориальная, а ядерная проблема, пишет автор Энди Семотюк для Forbes.

В статье указано предположение, что мир с расширенными ядерными арсеналами, регулярным ядерным давлением и подорванными договорами будет более нестабильным и опасным для американских интересов.

"Рынки не процветают в условиях постоянной ядерной политики на грани войны. Альянсы ослабевают, когда обязательства кажутся условными", - отмечает автор.

Добавляется, что поддержка Украины - это не ностальгия по прошлому порядку, а предотвращение будущего, сформированного неконтролируемым ядерным риском.

Семотюк отметил, что через четыре года с начала полномасштабной войны в Украине Россия не достигла своих главных целей.

"Сегодня Украина все еще держит оборону. Однако для реализации устойчивой стратегии необходима усиленная военная помощь, особенно со стороны Америки, более строгое соблюдение энергетических санкций и признание того, что эта война является главным фронтом в более широкой борьбе за правила международного порядка", - считает он.

Автор статьи подчеркнул, что вопрос заключается не в том, заслужила ли Украина поддержку США, а в том, понимают ли и ценят ли США международный порядок, который они когда-то создали.

"До сих пор наши расходы были ограниченными. Но цена нашего поражения будет такой, которую мы не сможем себе позволить", - считает он.

Ранее УНИАН сообщал, что отставной генерал австралийской армии, военный обозреватель Мик Райан считает, что война в Украине сейчас зашла в классический тупик, где ни одна из сторон не может одержать победу. Райан добавил, что для прорыва нужен либо прорыв в технологиях, либо политический коллапс одной из сторон. Райан убежден, что Путин надеется сломить дух украинского общества постоянными ударами по энергетике. В то же время, он не верит в то, что эта стратегия сработает. Военный обозреватель привел три способа, как можно выйти из этого тупика.

Также мы писали, что британский журналист, политолог Доминик Лоусон в колонке The Times считает, что война в Украине не завершится в 2026 году. Президент РФ Владимир Путин не имеет другого выхода, кроме полной капитуляции Украины. Политолог объяснил, что это связано с внутренними и стратегическими рисками. Лоусон привел данные, что около 40% федеральных расходов РФ направляется на оборону, а школьников учат использовать беспилотники и стрелковое оружие. По его словам, урок для российского народа может дать только поражение Путина. Это позволит научить российских детей другому уроку.

