Цены на дизель стремительно летят вверх: сколько стоит топливо на АЗС в первый день апреля

Средние цены на дизельное топливо и автогаз на АЗС 1 апреля продолжили рост, а премиальный бензин марки А-95 подорожал незначительно. При этом, как сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95, средняя стоимость обычного 95-го незначительно снизилась.

Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива 1 апреля выросла на 43 копейки – до 85,82 гривни за литр. Средняя стоимость автогаза выросла еще на 18 копеек – до 46,54 грн/л.

Также подорожал премиальный бензин марки А-95. Его средняя стоимость на АЗС выросла на 3 копейки – до 75,43 грн/л. При этом обычный 95-й дешевеет второй день подряд. В среду он "скинул" еще 3 копейки, подешевев, в среднем, до 71,68 грн/л.

Средние цены на бензин

Самый дешевый бензин марки А-95 в первый день апреля предлагают в сети RLS. Здесь средний прайс на него – 67,90 гривни за литр. Дороже всего 95-м заправляют в сети Grand Petrol – 75,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 71,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO – 72,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самый дешевый дизель 1 апреля заправляют в сетях EURO5, U.GO и СВОЇ. У этой тройки средняя стоимость топлива на стелах АЗС – 81,99 гривни за литр. Самый дорогой дизель предлагают в сетях ОККО и WOG – 87,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 84,90 грн/л;

"Укрнафта" – 83,99 грн/л;

SOCAR – 86,85 грн/л;

KLO – 87,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 83,99 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего автогазом в первый день апреля заправляют в сети "Авантаж7" – 43,95 гривни за литр. Самый дорогой автогаз продают в сети MOTTO, где средняя стоимость топлива чуть не дотянула до 50 гривень за литр – 49,98 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 46,60 грн/л;

"Укрнафта" – 45,99 грн/л;

SOCAR – 47,84 грн/л;

KLO – 47,70 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 45,33 грн/л;

WOG – 47,98 грн/л;

ОKKO – 47,99 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин в Украине – последние новости

После начала войны на Ближнем Востоке цены на нефть существенно выросли. По состоянию на утро 31 марта нефть марки Brent торговалась по 113 долларов за баррель. И это может быть далеко не предел.

Если война на Ближнем Востоке затянется до июня, цены на нефть могут взлететь до небывалых 200 долларов за баррель, предупреждают аналитики Macquarie Group Ltd. Это может вызвать очередной скачок цен на топливо по всему миру и привести к ускорению глобальной инфляции.

На фоне роста котировок газойля на украинских АЗС дорожает дизельное топливо. В частности, средняя стоимость дизеля за прошедшие выходные выросла на 65 копеек.

