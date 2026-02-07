Россияне прицельно ударили по ТЭС: как это скажется на отключениях света в Украине

Утром 7 февраля энергообъекты Украины понесли значительные повреждения.

В ночь на 7 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины ракетами и БПЛА. В частности, враг целенаправленно атаковал тепловые электростанции (ТЭС) в разных регионах Украины, сообщают в ДТЭК.

В результате атаки оборудование ТЭС понесло значительные повреждения, что не может не отразиться на продолжительности отключений света. С октября 2025 года оккупанты уже в десятый раз наносят по украинским ТЭС массированные прицельные удары.

Из-за вражеской атаки и повреждения энергообъектов во многих регионах Украины были введены аварийные отключения.

Видео дня

Так, почасовые графики подачи света не действуют в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, информирует ДТЭК.

Аварийные отключения энергии применены и в Харькове и области, сообщает "Харьковоблэнерго".

Так же с самого утра субботы экстренные отключения энергии применены и в Сумской области, сообщает "Сумыоблэнерго".

Из-за последствий российских атак на энергоструктуру аварийные отключения действуют и в Полтавской области, сообщает " Полтаваоблэнерго".

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

В ночь на субботу враг осуществил очередную массированную атаку по энергоструктуре. По крайней мере два крупных объекта генерации были под ударом – речь идет о Бурштынской и Добротворской ТЭС. Кроме этого, оккупанты атаковали подстанции и воздушные линии электропередачи 750 кВ и 330 кВ.

Враг запустил более 400 дронов и около 40 ракет различных типов во время субботней атаки. Главной мишенью стали объекты энергосети, генерации энергии и распределительные подстанции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: