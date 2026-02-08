Графики отключений света на 9 февраля: когда не будет электроэнергии в понедельник

Причиной введения ограничений являются последствия российских ударов по энергосистеме Украины.

Завтра, 9 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме будут действовать аварийные отключения света.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам отключений электроэнергии во всех регионах", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что причиной введения ограничений являются последствия российских ударов по энергосистеме Украины. Также в компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - добавили в "Укрэнерго".

Киев возвращается к временным графикам отключения света

Ранее в ДТЭК сообщили, что Киев возвращается к временным графикам отключения света. Графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в городском приложении "Киев Цифровой".

В ДТЭК напомнили, что временные графики не привязаны к очередям: фактически каждый дом имеет свое время с электричеством.

