Игорь Орел

Последние годы потребление автомобильного сжиженного газа в Украине постоянно увеличивалось, а бензина – снижалось. С 2012 года рынок бензина в стране сократился вдвое с более 4 миллионов тонн до около 2 миллионов тонн к 2020 году, тогда как объемы потребления автогаза выросли с одного до более двух миллионов тонн.

Причина такой любви украинских автомобилистов к сжиженному газу банальна – он был существенно дешевле бензина, однако, так было не всегда.

Искусственное стимулирование роста рынка автогаза путем существенного увеличения акциза на бензин началось при беглом президенте Викторе Януковиче в пользу неудавшегося олигарха Сергея Курченко, который получив доступ к дешевому российскому сжиженному газу нуждался в рынке его сбыта в Украине.

Несмотря на то, что режим Янукович уже давно пал, Курченко со своим шефом сбежали в Россию, ситуация на украинском рынке нефтепродуктов кардинально не изменилась. Сегодня автомобилисты нашей страны, которые заправляют машины бензином, вынуждены платить налог в четыре раза больше, чем водители, которые пользуются газом.

80% автогаза импортируется в основном из России

Более того, если бензин Украина в значительной мере производит самостоятельно, то 80 процентов автогаза приходится импортировать преимущественно из России.

Несмотря на постоянные обещания властей уравнять акцизы на бензин и сжиженный газ, чтобы ликвидировать искусственное искривление рынка, снизить потребление в стране автогаза, и, соответственно, сократить зависимость от России, подвижек в этом процессе пока нет. А тем временем, стоимость сжиженного газа и без уравнивания акцизов стремительно подбирается к бензину.

Так, если в июне этого года цены на автогаз на украинских заправочных станциях колебались в районе 15,5 гривны за литр, то к концу августа они приблизились к 18 гривнам за литр, и, как считают эксперты, в ближайшее время цены могут перешагнуть рубеж в 19 гривен за литр. Этому способствует рост цен на нефтепродукты на мировых рынках, дефицит топлива в Европе и проблемы с импортными поставками в Украину.

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Тем временем, на фоне резкого роста цен на автогаз, розничная стоимость бензина менялась незначительно.

К концу августа, средняя цена бензина А-92 по стране составляет около 29 гривен за литр. Таким образом, соотношение розничной цены автогаза и бензина уже превышает 65 процентов, а целесообразным для перевода автомобилей на использование газа считается соотношение не более 50 процентов.

Дело в том, что еще в мае правительство Украины, прогнозируя стремительный рост цен на нефтепродукты, ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Ежемесячно Министерство экономики совместно с госкомпанией "Нафтогаз Украины" проводят расчеты средней стоимость дизтоплива и бензина на основании европейских биржевых котировок за предыдущий календарный месяц.

Украина избежала панического роста цен на бензин и дизель

Несмотря на то, что данное решение правительства в мае было многими раскритиковано, сегодня оно доказало свою эффективность, так как Украине удалось избежать спекулятивного и панического роста цен на бензин и дизельное топливо, чего не скажешь об автогазе, цены на который правительство решило не регулировать.

Является ли такое избирательное отношение временной тактикой руководства страны по сокращению спроса на автогаз пока ставки акцизов не будут выровнены, - пока не ясно.

При этом, уже сейчас очевидно, что в будущем позиции автомобильного сжиженного газа в нашей стране будут существенно ослаблены, а зависимость от поставок топлива из России – снижена.

В свою очередь, государству необходимо эффективными мерами поддержать развитие отечественной нефтедобычи и нефтепереработки, которая имеет огромный потенциал роста и способна полностью обеспечивать потребности страны.

И тогда украинские водители не будут с опасением подъезжать к АЗС в ожидании увидеть табличку с новой шокирующей ценой на топливо.

Игорь Орел