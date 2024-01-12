Цены на нефть достигли 80 долларов за баррель.

Цены на нефть достигли 80 долларов за баррель на фоне опасений по поводу нарушения торговли в Красном море из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает издание The Guardian.

"Опасения относительно возможного инфляционного шока для мировой экономики привели к тому, что цены на нефть Brent в пятницу подскочили примерно на 4%, достигнув максимума в 80,75 долларов за баррель. Нефть West Texas Intermediate также выросла после авиаударов США и Великобритании по объектам повстанцев-хуситов в Йемене", - говорится в сообщении.

Ночные удары США и Великобритании были ответом на атаки йеменских группировок по судоплаванию в Красном море и на обстрелы американских и британских военных кораблей ракетами и дронами.

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Крупнейшие мировые судоходные компании приостановили поставки в Красном море, перенаправив контейнерные грузы через мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки. Это добавило тысячи километров к путешествиям, увеличило расходы и задержало поставки жизненно важных потребительских товаров в Европу.

"Перенаправление грузов из Красного моря вокруг побережья Африки увеличивает время в пути примерно на 10 дней, что увеличивает стоимость доставки и вызывает задержки для производителей и розничных торговцев в Европе", - пишет издание.

Исполнительный директор американского банка JP Morgan Джейми Даймон, заявил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке могут "катастрофически" повлиять на мировую экономику. Он предупредил, что войны могут привести к росту цен на энергию и продовольствие, а также к миграционным кризисам.

Тем не менее, даже несмотря на то, что стоимость доставки почти утроилась с конца ноября, она остается лишь на четверти пика, зафиксированного в 2021 году, когда пандемия и блокирование Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given вызвали хаос в международной торговле.

Хотя цены на нефть резко выросли, они остаются значительно ниже, чем осенью 2023 года, и почти на $60 ниже почти рекордных уровней, достигнутых в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

Удары по хуситам в Йемене - что известно

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Отмечалось, что операцию провели в связи с атакой хуситов: 9 января они ударили ракетами и дронами по торговым судам в акватории Красного моря. Коалиция стран по защите судоходства в Красном море поддержала действия США и Британии, назвав их актом самообороны.

Кроме того, по словам главы оборонного ведомства Соединенного Королевства Джеймса Хиппи, операция "была исключительно актом самообороны".

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