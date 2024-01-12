Операция "была исключительно актом самообороны", подчеркнул министр Вооруженных сил Британии.

Министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что хуситы в Йемене были атакованы для общей безопасности, и новых ударов в планах пока нет.

Об этом он рассказал в интервью журналистам ВВС Breakfast. По словам чиновника, операция "была исключительно актом самообороны". В будущем подобные удары пока не планируются.

"Мы были уверены, что эти ограниченные, пропорциональные, необходимые удары, нанесенные прошлой ночью, были необходимы, чтобы подорвать способность хуситов атаковать наши военные корабли, которые защищают судоходство в Красном море", - сказал чиновник.

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Ночью западные СМИ сообщили, что США совместно с Британией нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в подконтрольных им районах Йемена. Информацию об этом подтвердили ряд американских чиновников.

Отмечалось, что спецоперацию провели в связи с атакой хуситов: 9 января они ударили ракетами и дронами по торговым судам в акватории Красного моря. Коалиция стран по защите судоходства в Красном море поддержала действия США и Британии, назвав их актом самообороны.

Позже эту ситуацию прокомментировал экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Он связал удары ВМС Британии и США по хуситам в Йемене с темой "украинской элиты" и проблемой "хищения" средств на поставках американского оружия.

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