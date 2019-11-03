Саудовская Аравия готовит к приватизации самую прибыльную компанию мира

Полученные от продажи акций средства планируется направить на реформу экономики страны.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в пятницу, 1 ноября, дал окончательное согласие на первичное размещение акций - IPO - нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco).

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Bloomberg.

"Как сообщают собеседники журналистов, решение принято на заседании под председательством кронпринца, он счел поддержку местных инвесторов достаточной для старта процедуры IPO", - говорится в сообщении.

Отмечается, что частичная приватизация нефтяного гиганта, считающегося самой прибыльной компанией в мире, станет важнейшим изменением в нефтяной промышленности Саудовской Аравии с 1970-х годов, когда Saudi Aramco была национализирована, говорится в материале.

"Впервые о возможном выходе Saudi Aramco на IPO стало известно в январе 2016 года. Куратором стратегии Saudi Vision 2030, предусматривающей снижению зависимости страны от экспорта нефти, выступал сам наследный принц", - напоминает издание.

Полученные от продажи 5% акций средства Салман планировал направить на реформу экономики. Планировалось, что капитализации компании превысит 2 триллиона долларов.

Но после двух лет подготовки процесс был заморожен в августе 2018 года. Подготовка к первичному размещению акций возобновилась этим летом.

Риски "нефтяной зависимости" снова напомнили о себе в сентябре этого года, когда суточное производство нефти-сырца в Саудовской Аравии сократилось почти вдвое после атаки связанных с Ираном йеменских боевики-хуситов на НПЗ в Абкайке и месторождение в Хурайсе.