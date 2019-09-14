Атака дронов в Саудовской Аравии: масштабные пожары на двух НПЗ (фото)

Ответственность за атаку взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

На востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях национальной компании Saudi Aramco.

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Об этом сообщил официальный представитель МВД Саудовской Аравии, подтвердив появившиеся ранее сообщения государственных СМИ, передает Deutsche Welle.

В настоящее время пожары находятся под контролем, добавил он.

Ответственность за атаку взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. Их представитель Яхья Сари заявил в эфире спутникового новостного канала Al Masirah, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене.

По данным телекомпании, для совершения нападения на заводы были использованы 10 беспилотников.

Возгорания произошли ранним утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке близ побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.

В последнее время серьезно обострился конфликт в регионе Персидского залива между Ираном, с одной стороны, и США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой. 19 июля вооруженные силы Ирана задержали два британских нефтяных танкера в Ормузском проливе. Одному из них впоследствии разрешили продолжить плавание. Кроме того, за прошедшие месяцы хуситы - поддерживаемые иранским руководством шиитские повстанцы в Йемене - неоднократно осуществляли бомбардировки различных объектов в Саудовской Аравии. В августе они взяли на себя ответственность за атаку с помощью беспилотников на месторождение на востоке Саудовской Аравии.

В июне хуситы при помощи дронов атаковали аэропорты Джизана и Абха в южной части Саудовской Аравии. Ряд ударов беспилотников был направлен на диспетчерские пункты в аэропорту Джизан и на заправочную станцию в аэропорту Абха.

В июле США сообщили о намерении разместить военный контингент на территории Саудовской Аравии в связи с нарастающей напряженностью в регионе Персидского залива.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ведет борьбу с йеменскими повстанцами с 2015 года.