Нужно ежедневно работать: Плачков раскрыл секрет своевременного запуска нового энергорынка

Эксперт подчеркнул, что ещё есть полтора месяца, чтобы закрыть многие вопросы с внедрением энергорынка.

Субъекты энергорынка готовы к открытию розничного рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, и откладывать внедрение реформы нельзя.

Такое мнение озвучил экс-министр топлива и энергетики, эксперт в сфере энергетики Иван Плачков.

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'Мы ввели первую часть энергореформ с нового года, и можем констатировать, что первый этап прошел успешно. И не было никаких ценовых катаклизмов. Остался месяц до внедрения второго этапа. Это достаточное время, чтобы и парламент, и правительство скоординировано работу. Не вижу причин, чтобы они не смогли этого сделать. Нужно системно работать ежедневно, чтобы вовремя провести вторую часть реформы. Мы не должны делать два шага назад, когда уже сделан шаг вперёд", - отметил Иван Плачков.

Эксперт подчеркнул, что ещё есть полтора месяца, чтобы закрыть многие вопросы с внедрением энергорынка. "Нельзя останавливаться на полпути. Ни одна реформа гладко не прошла, но останавливать реформу нельзя, нужно с первого июля рынок запускать", - считает Иван Плачков.