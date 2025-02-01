Если вы хотите быть самым быстрым человеком на дороге, вам, вероятно, нужен спортивный автомобиль.

Многие люди хотят скорости, когда садятся в машину. В связи с этим часто автолюбители выбирают спортивное авто.

Издание GOBankingRates поговорило с автоэкспертом JustAnswer Крисом Пайлом, чтобы узнать, какие спортивные автомобили лучше пропустить, потому что они того не стоят.

Nissan Z

"Мощный, но слабые тормоза, чтобы остановить ее", - сказал Пайл.

Видео дня

По его словам, у системы ABS есть серьезные проблемы, "часто приводящие к тому, что система ABS думает, что вы теряете управление, и снижает производительность двигателя". Кроме того, он отметил, что авто требует дорогостоящего топлива.

Audi R8

Audi элегантны и великолепны, но эта конкретная версия может оказаться денежной ямой.

"Автомобили – эта модель теряет 50% стоимости в течение четырех-пяти лет", - объяснил эксперт.

Он отметил, что даже базовое обслуживание обходится довольно дорого, не считая дорогостоящего ремонта.

Jaguar F-Type

Невозможно отрицать, что этот автомобиль красив, но он также может опустошить ваш банковский счет.

"В нем есть все, что вы хотите и что вам нравится в авто", - говорит Пайл. "Но после истечения срока гарантии вы будете часто обращаться в дилерский центр по поводу проблем с электрикой".

Toyota GR Supra

Пайл советует держаться подальше от четырехцилиндровой версии.

"Шестицилиндровый двигатель просто великолепен", - сказал он, "Некоторые детали под капотом произведены не Toyota, а BMW, что затрудняет их своевременное приобретение".

Chevrolet Camaro

"Срок его службы подошел к концу, поэтому запчасти станут дефицитом", - говорит Пайл.

Последние модели его тоже не впечатлили.

"Качество внутри и снаружи очень плохое", - добавил он. "Его будут выбирать только те, кто предложит вам гораздо меньше денег, чем вы думаете".

Другие рекомендации экспертов

Ранее эксперты назвали 5 надежных подержанных автомобилей, которые стоит купить, пока их не "размели".

Кроме того, названы 6 лучших недорогих кроссоверов, которые доступны для покупки в 2025 году. Все эти модели входят в средний ценовой сегмент.

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