Nissan NX8 будет доступен с двумя конфигурациями силовой установки.

Компания Nissan расширяет свою линейку электромобилей в Китае, представив кроссовер NX8. Помимо полностью электрической модификации будет доступна и версия PHEV (плагин-гибрид). Об этом сообщает CarNewsChina.

Отмечается, что кроссовер NX8 будет выпускаться совместным предприятием Dongfeng Nissan. Оно было основано в 2003 году.

Габариты Nissan NX8:

длина - 4870 мм;

ширина - 1920 мм;

высота - 1680 мм;

колесная база - 2917 мм.

Дизайн кроссовера выполнен в новом фирменном стиле V-motion. Спереди расположена 2,4-метровая световая полоса и Г-образные фары.

Также новинка получила скрытые дверные ручки, а сзади установлена OLED-панель задних фонарей, состоящая из 2064 элементов. На выбор предложат 19-дюймовые или 20-дюймовые колесные диски.

Nissan NX8 будет доступен с двумя конфигурациями силовой установки. Полностью электрическая версия получила один электромотор мощностью 215 кВт (292 л.с.) или 250 кВт (340 л.с.).

Кроме того, покупатели смогут выбрать гибридную версию модели, которая сочетает в себе 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 109 кВт (148 л.с.) и электромотор мощностью 195 кВт (265 л.с.).

Электрическая и гибридная версии кроссовера версии получат литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею Yundun нового поколения, разработанную и изготовленную Nissan в соответствии с мировыми стандартами. Она способна работать в диапазоне температур от -30 °C до 60 °C. Новинка основана на высоковольтной платформе на 800 В и получила технологию сверхбыстрой зарядки CATL 5C.

Снаряженная масса Nissan NX8 составляет от от 2196 до 2245 кг в зависимости от конфигурации. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Стоимость кроссовера не раскрывается.

