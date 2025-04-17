Маск уверял, что у него есть миллион предварительных заказов на Cybertruck, но за почти два года производства удалось продать только 50 тысяч.

На фоне резкого обвала продаж автомобилей Tesla компания потихоньку начала сокращать объемы производства своей новейшей модели - Cybertruck. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники.

Так, работники предприятия подтвердили изданию, что в течение нескольких последних месяцев планы выпуска для нескольких производственных линий Cybertruck были сокращены. Некоторые линии работают лишь на малую часть своей номинальной мощности, а персонал сократили более чем наполовину. Часть персонала также перебросили с производства Cybertruck на линию Model Y.

"Такое ощущение, что они отфильтровывают людей. Парковочная площадка становится все пуще", - сказал один из работников.

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В компании Tesla не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Как отмечает Business Insider, за первые три месяца 2025 года Tesla продала 6406 единиц модели Cybertruck - вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Перед тем, как эту машину запустили в производство, Илон Маск утверждал, что якобы имеет более миллиона предзаказов на нее. Однако по имеющимся данным, по состоянию на 20 марта всего было выпущено менее 50 000 единиц модели Cybertruck. Ее серийное производство началось летом 2023 года.

В апреле Tesla представила свою самую дешевую версию этой машины за 69 990 долларов. Этому предшествовала общая тенденция к снижению продаж.

У Tesla начались тяжелые времена

Как писал УНИАН, в последнее время компания Tesla столкнулась с рядом проблем. По итогам прошлого года она потеряла лидерство на мировом рынке электромобилей, уступив китайскому автогиганту BYD и по совокупным доходам, и по количеству проданных машин.

Среди причин эксперты называют в частности устарелость модельного ряда Tesla, а также высокие цены на машины по сравнению с китайским конкурентом. Однако и сам Илон Маск добавил компании проблем, когда полез в политику.

Все это уже привело к значительному падению стоимости акций Tesla.

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