Триумфальное возвращение: назван самый популярный автомобиль в мире в 2025 году

Tesla Model Y вновь подтвердила звание самой популярной машины на планете. Об этом сообщает Focus2Move.
По итогам 2025 года Tesla Model Y потеряла 9,3% продаж, но этого оказалось недостаточно, чтобы уступить лидерство.
Продажи больше всего просели в США (-15,8%) и Европе (-16,6%), а в Азии, где Tesla продает больше всего, снижение было совсем небольшим – всего 2,2%. В результате Model Y сохранила долю рынка 1,2% и осталась самым востребованным автомобилем в мире.
Второе место в общемировом рейтинге заняла Toyota RAV4. Она потеряла всего 1,4% продаж, но благодаря небольшому росту в США и Азии обогнала модель Corolla.
Сама Toyota Corolla заняла третье место с падением в 9,2%. Четвертое место занял легендарный американский пикап Ford F-Series, который, наоборот, продемонстрировал рост продаж на 8,1%.
В целом десятка самых популярных автомобилей в мире выглядит так:
- Tesla Model Y (-9,3%).
- Toyota RAV4 (-1,4%).
- Toyota Corolla (-9,2%).
- Ford F-Series (+8,1%).
- Honda CR-V (-2,1%).
- Chevrolet Silverado (+4%);.
- Hyundai Tucson (+3,9%).
- Toyota Camry (+9,4%).
- Volkswagen Tiguan (+2%).
- Kia Sportage (-0,8%).
Главные тенденции мирового авторынка
Эксперты отмечают, что мировой рынок электрокаров развивается, но очень неравномерно. В Китае государство постепенно сворачивает их поддержку, чтобы сдержать бесконечную ценовую войну. Власти стран Европы уже не так уверены в полном отказе от бензиновых и дизельных машин, а в США в 2026 году эксперты ожидают даже небольшого спада продаж электромобилей.
Продажи обычных и подключенных гибридов растут быстрее продаж чистых электрических авто. Тем не менее, сами электромобили тоже прибавили: за 2025 год их продажи выросли на 12,4 %, так что теперь они занимают 17% мирового рынка.
Авторынок Украины – последние новости
В январе украинцы приобрели 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что на 20% больше, чем в январе 2025 года. Наибольшую долю среди импортированных автомобилей составляют бензиновые модели – 58%. Электрокары заняли 22% рынка, гибриды – 11%. Доля дизельных автомобилей составила 6%, а машин с газобаллонным оборудованием – 3%.
Также в прошлом месяце украинцы приобрели около 1,4 тысячи легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 71% больше по сравнению с январем 2025 года. Основную часть этого импорта составили электромобили – на них пришлось 78% от общего количества приобретенных автомобилей.