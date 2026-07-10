В России начали производить поддельные BMW

Машины выпускает тот же завод, который выпускал настоящие BMW до 2022 года.

В российском Калининграде производятся "пиратские" автомобили BMW. Об этом пишет Bild.

Издание отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину компания BMW официально ушла с российского рынка. Однако завод в Калининграде, где раньше производили машины немецкого бренда по лицензии, продолжают собирать немецкие внедорожники. Но уже без официального разрешения.

Сообщается, что машины собирают из комплектующих, запасы которых остались в России ещё с 2022 года. В частности снова собирают BMW X5, X6 и X7. Причем темпы производства даже растут: в 2025 году собрали почти втрое больше контрафактных BMW, чем годом ранее. Внешне новые автомобили соответствуют моделям 2022 года, хотя продаются как модели 2025 и даже 2026 годов.

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Представители BMW называют это производство "незаконным" и предостерегают потребителей от покупки этих машин.

Как пишет Bild, ввиду отстутсвия новых поставок комплектующих для производства псевдо-BMW россияне используют детали местного производства. В частности сами делают шланги, некоторые элементы кузова или кабельные жгуты. Программное обеспечение в машинах работает не полностью и частично изменено россиянами.

За такой фейковый BMW в России просят от 12 до 14 миллионов рублей – около 150 000 евро. При этом в Германии новый X7 стоит от 105 000 евро.

Россия ворует западные автомобили

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что в России начали продавать компактные электромобили ZIF, в числе которых модель Morena, дизайном повторяющая Mercedes-Benz G-Class. Несмотря на эффектный дизайн, авто критикуют за слабый двигатель и маленький запас хода.

Стоимость Morena составляет около 17 тысяч долларов, а сборка организована на партнерских площадках в РФ без собственного завода компании.

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