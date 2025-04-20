В рейтинг вошли три японские модели, которые выделяются превосходной надежностью.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых авто во многих странах мира. Тем не менее далеко не все эти модели являются надежными, пишет Express.

Опытный механик с YouTube-канала MotorBodies назвал три подержанных кроссовера, которые, по его мнению, являются самыми надежными. Он заявил, что эти модели редко выходят из строя.

Одним из таких автомобилей механик назвал Toyota RAV4. По его словам, это "абсолютный монстр надежности".

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В издании напомнили, что Toyota RAV4 заняла второе место среди самых надежных семейных кроссоверов по версии What Car?. Эксперты оценили надежность модели на 98,8%. Согласно отзывам владельцев кроссовера, проблемы могут возникнуть только с аккумулятором или подвеской.

Также эксперт высоко оценил надежность премиального кроссовера Lexus RX. Он отметил, что эта модель не боится поломок.

По данным страховой компании MotorEasy, рейтинг надежности Lexus RX составляет 78%. Эксперты отмечают, что у этой модели мало проблем.

Кроме того, в тройку самых надежных кроссоверов с пробегом вошла Toyota C-HR. Эксперт заявил, что этот кроссовер гораздо надежнее многих конкурентов.

В издании отметили, что эксперты из What Car? разместили Toyota C-HR на восьмом мести среди 34 самых надежных семейных кроссоверов. Рейтинг надежности модели составил 96,8%. Владельцы сообщали экспертам о проблемах, которые были связаны только с аккумулятором, электрикой, кузовом и тормозами.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали лучший электромобиль в мире. По их мнению, лидером на рынке является французский городской хэтчбек.

Кроме того, рпытный механик Скотти Килмер порекомендовал отличный недорогой автомобиль с пробегом, который многие водители игнорируют, но зря. По его словам, это отличная модель, которую можно выгодно купить на вторичном рынке.

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