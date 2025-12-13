Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Водители ценят такие модели за практичность и возможность выезжать за пределы дорог. Тем не менее, из-за огромного разнообразия подобных автомобилей не так и просто выбрать оптимальную модель.
В SlashGear назвали 5 лучших кроссоверов, которые можно купить на вторичном рынке в США до 20 000 долларов. Этот рейтинг основан на исследовании, проведенном Consumer Reports.
5 лучших кроссоверов до 20 000 долларов
Toyota Highlander 2016 года выпуска
В издании отметили, что Toyota Highlander четвертого поколения превосходит многих конкурентов. Эксперты похвалили этот кроссовер за низкий расход топлива гибридной модификации, а также за просторный интерьер.
Кроме того, Toyota Highlander имеет высокие оценки за безопасность и предлагается с тремя рядами сидений. Также в издании поделились, что этот кроссовер предлагает довольно высокий уровень комфорта.
Hyundai Tucson 2021 года выпуска
В издании рассказали, что Hyundai Tucson зарекомендовал себя как хорошо оснащенный, просторный и качественно собранный семейный кроссовер. Модель третьего поколения предлагалась с различными силовыми установками на выбор, включая 2,4-литровый бензиновый атмосферный двигатель, на который эксперты рекомендуют обратить внимание.
Также в издании отметили, что Hyundai Tucson дешевле многих конкурентов, но имеет богатое оснащение и практичный интерьер. Более того, по данным Consumer Reports, этот кроссовер очень надежный.
Subaru Crosstrek 2020 года выпуска
В издании поделились, что Subaru Crosstrek имеет полный привод и отличные характеристики. Это довольно компактный кроссовер, представляющий собой нечто среднее между субкомпактным хэтчбеком и внедорожником.
Также в издании отметили, что Subaru Crosstrek имеет низкий расход топлива. Отдельно эксперты упомянули приятную управляемость этого авто.
Kia Sportage 2021 года выпуска
Kia Sportage разделяет платформу и силовые установки с Hyundai Tucson, благодаря чему этот кроссовер также имеет практичный интерьер и низкий расход топлива. Очевидно, что в Consumer Reports высоко оценили и надежность этой модели.
В издании напомнили, что Kia Sportage доступен с полным приводом. Он расширяет возможности кроссовера.
Lexus NX 2017 года выпуска
Компактный премиальный кроссовер Lexus NX разделяет платформу с популярным Toyota RAV4. Благодаря этому модель имеет высокий уровень надежности и просторный интерьер.
В издании рассказали, что Lexus NX предлагает качественный интерьер и богатое оснащение. Также это довольно комфортная модель.
На какой японский кроссовер стоит обратить внимание
Ранее в How-To Geek рассказали об одном очень надежном гибридном кроссовере. Речь идет о Toyota RAV4.
В издании отметили, что Toyota RAV4 является отличным выбором для тех, кто ищет надежный кроссовер. В рейтингах J.D. Power эта модель имеет очень высокие оценки за надежность.
В издании советуют обратить внимание на модель 2021 года выпуска. В этом году у кроссовера был всего один отзыв. Он был связан с датчиком подушки безопасности.