Эксперты рассказали о главных достоинствах этих кроссоверов.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Водители ценят такие модели за практичность и возможность выезжать за пределы дорог. Тем не менее, из-за огромного разнообразия подобных автомобилей не так и просто выбрать оптимальную модель.

В SlashGear назвали 5 лучших кроссоверов, которые можно купить на вторичном рынке в США до 20 000 долларов. Этот рейтинг основан на исследовании, проведенном Consumer Reports.

5 лучших кроссоверов до 20 000 долларов

Toyota Highlander 2016 года выпуска

В издании отметили, что Toyota Highlander четвертого поколения превосходит многих конкурентов. Эксперты похвалили этот кроссовер за низкий расход топлива гибридной модификации, а также за просторный интерьер.

Кроме того, Toyota Highlander имеет высокие оценки за безопасность и предлагается с тремя рядами сидений. Также в издании поделились, что этот кроссовер предлагает довольно высокий уровень комфорта.

Hyundai Tucson 2021 года выпуска

В издании рассказали, что Hyundai Tucson зарекомендовал себя как хорошо оснащенный, просторный и качественно собранный семейный кроссовер. Модель третьего поколения предлагалась с различными силовыми установками на выбор, включая 2,4-литровый бензиновый атмосферный двигатель, на который эксперты рекомендуют обратить внимание.

Также в издании отметили, что Hyundai Tucson дешевле многих конкурентов, но имеет богатое оснащение и практичный интерьер. Более того, по данным Consumer Reports, этот кроссовер очень надежный.

Subaru Crosstrek 2020 года выпуска

В издании поделились, что Subaru Crosstrek имеет полный привод и отличные характеристики. Это довольно компактный кроссовер, представляющий собой нечто среднее между субкомпактным хэтчбеком и внедорожником.

Также в издании отметили, что Subaru Crosstrek имеет низкий расход топлива. Отдельно эксперты упомянули приятную управляемость этого авто.

Kia Sportage 2021 года выпуска

Kia Sportage разделяет платформу и силовые установки с Hyundai Tucson, благодаря чему этот кроссовер также имеет практичный интерьер и низкий расход топлива. Очевидно, что в Consumer Reports высоко оценили и надежность этой модели.

В издании напомнили, что Kia Sportage доступен с полным приводом. Он расширяет возможности кроссовера.

Lexus NX 2017 года выпуска

Компактный премиальный кроссовер Lexus NX разделяет платформу с популярным Toyota RAV4. Благодаря этому модель имеет высокий уровень надежности и просторный интерьер.

В издании рассказали, что Lexus NX предлагает качественный интерьер и богатое оснащение. Также это довольно комфортная модель.

На какой японский кроссовер стоит обратить внимание

Ранее в How-To Geek рассказали об одном очень надежном гибридном кроссовере. Речь идет о Toyota RAV4.

В издании отметили, что Toyota RAV4 является отличным выбором для тех, кто ищет надежный кроссовер. В рейтингах J.D. Power эта модель имеет очень высокие оценки за надежность.

В издании советуют обратить внимание на модель 2021 года выпуска. В этом году у кроссовера был всего один отзыв. Он был связан с датчиком подушки безопасности.

