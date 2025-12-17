В прошлом месяце украинцы приобрели 5,5 тысячи подержанных легковых авто, которые ввезли из США, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.
Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".
Наиболее популярными в этом сегменте оказались электромобили, на которые пришлось 53% от общего количества. Бензиновые автомобили охватили 34% рынка, тогда как гибриды - 8%. Меньшей популярностью пользовались дизельные автомобили (3%) и авто с ГБО (2%).
Среди брендов безоговорочным лидером в ТОП-5 стала Tesla, которая продолжает пользоваться колоссальной популярностью в Украине. Среди моделей на первой позиции оказался кроссовер Tesla Model Y.
ТОП-5 подержанных машин, изготовленных в США:
- Tesla Model Y - 907 единиц;
- Tesla Model 3 - 837;
- Ford Escape - 355;
- Tesla Model S - 258;
- Nissan Rogue - 258.
Средний возраст американский машин с пробегом, пополнивших отечественный автопарк в прошлом месяце, составил пять лет.
Американские автомобили - последние новости
В компании Ford решили пересмотреть планы по электрическим авто на фоне финансовых убытков и политики президента США Дональда Трампа. Теперь автопроизводитель делает большую ставку на бензиновые и гибридные модели авто, в то время как выпуск электрического пикапа F-150 Lightning решили прекратить. В будущем эта модель должна вернуться на рынок в виде пикапа с расширенным запасом хода (EREV).
К автомобилю было много претензий. Сообщалось, в частности, что Ford F-150 Lightning находится в самом низу рейтингов Consumer Reports. В последних исследованиях надежности модель получила оценку ниже среднего.