Tesla продолжает пользоваться колоссальной популярностью в Украине.

В прошлом месяце украинцы приобрели 5,5 тысячи подержанных легковых авто, которые ввезли из США, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Наиболее популярными в этом сегменте оказались электромобили, на которые пришлось 53% от общего количества. Бензиновые автомобили охватили 34% рынка, тогда как гибриды - 8%. Меньшей популярностью пользовались дизельные автомобили (3%) и авто с ГБО (2%).

Среди брендов безоговорочным лидером в ТОП-5 стала Tesla, которая продолжает пользоваться колоссальной популярностью в Украине. Среди моделей на первой позиции оказался кроссовер Tesla Model Y.

ТОП-5 подержанных машин, изготовленных в США:

Tesla Model Y - 907 единиц;

Tesla Model 3 - 837;

Ford Escape - 355;

Tesla Model S - 258;

Nissan Rogue - 258.

Средний возраст американский машин с пробегом, пополнивших отечественный автопарк в прошлом месяце, составил пять лет.

Американские автомобили - последние новости

В компании Ford решили пересмотреть планы по электрическим авто на фоне финансовых убытков и политики президента США Дональда Трампа. Теперь автопроизводитель делает большую ставку на бензиновые и гибридные модели авто, в то время как выпуск электрического пикапа F-150 Lightning решили прекратить. В будущем эта модель должна вернуться на рынок в виде пикапа с расширенным запасом хода (EREV).

К автомобилю было много претензий. Сообщалось, в частности, что Ford F-150 Lightning находится в самом низу рейтингов Consumer Reports. В последних исследованиях надежности модель получила оценку ниже среднего.

