'У него есть все, что нужно водителям': на Западе определили лучший семейный кроссовер

Также эксперты назвали еще 9 отличных семейных кроссоверов.

Кроссоверы остаются самым популярным типом легковых автомобилей в мире. Водители ценят такие модели за практичные интерьеры и универсальность.

Эксперты британского портала Autocar определили 10 лучших семейных кроссоверов 2026 года. По их словам, все эти модели превосходят своих конкурентов.

Лучшим семейным кроссовером 2026 года признали Skoda Kodiaq. Эта модель выпускается с 2017 года, а в 2023 году в производство поступило второе поколение кроссовера.

"Даже в базовой комплектации у SE Skoda Kodiaq есть все, что нужно водителям. Более того, он является чрезвычайно просторным и практичным кроссовером", - рассказал дорожный тестер Autocar Илья Верпрает.

Эксперты поделились, что главными недостатками Skoda Kodiaq является отсутствие премиальных материалов в отделке интерьера, но это не является проблемой, так как модель имеет высокое качество сборки.

Кроме того, эксперты похвалили кроссовер за очень вместительный багажник, объем которого составляет целых 910 литров. Также плюсом является то, что модель предлагается в версиях на пять или семь посадочных мест.

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2026 года:

Skoda Kodiaq Kia EV9 Nissan Qashqai Tesla Model Y Renault Scenic E-Tech Hyundai Tucson Dacia Bigster BMW X3 Volvo XC40 Kia Sportage

Лучший компактный кроссовер 2026 года

Ранее в Autocar определили лучший компактный кроссовер 2026 года. Эксперты считают, что Dacia Duster (в Украине - Renault Duster) является фаворитом в своем сегменте.

По словам специалистов, Dacia Duster может похвастаться просторным и функциональным интерьером и брутальным дизайном. Еще одно преимущество модели - цена, которая ниже почти всех конкурентов.

