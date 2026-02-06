В Украине стремительно дорожают электрокары: как изменились цены на популярные модели

31 декабря 2025 года завершилась эра налоговых льгот на электромобили. Как говорили специалисты, из-за этого цена новых электромобилей может вырасти примерно на 20%.
В январе 2026 года число объявлений о продаже подержанных электромобилей в Украине составляло "скромные" 6,7 тысячи, тогда как, например, в марте 2025 года оно достигало 11,3 тысячи. Как сообщают специалисты Института исследований авторынка, украинцы не спешат продавать электрокары, ведь купить следующий автомобиль придется уже с учетом 20% НДС.
Как изменились цены на вторичном рынке
Эксперты Института исследований авторынка выяснили, как изменились цены на "электрику" в Украине для десяти самых популярных моделей авто.
Они учитывали самый массовый год выпуска для каждой из этих моделей, но не учитывали конкретную версию или комплектацию.
Цены на популярные электромобили:
- Volkswagen e-Golf (2015): цена осталась стабильной, на уровне $8600;
- Volkswagen ID.Unyx (2024): цена подскочила до $27 300, автомобили раскупают еще до появления объявлений;
- BYD Song Plus (2025): цена поднялась с $26 500 до $28 950. На рост повлияли не только НДС, но и китайские ограничения на экспорт новых авто по правилу 180 дней;
- Hyundai Kona (2020): цена выросла примерно на $800 и достигла $17 500;
- Kia Niro (2020): цена немного колебалась, но в итоге стабилизировалась на отметке $19 375;
- Nissan Leaf (2014): цена держится на уровне около $6750;
- Renault Zoe (2020): цена демонстрирует впечатляющую стабильность. Она выросла совсем немного – с $12 150 до $12 200 за год;
- Tesla Model 3 (2018): цена стабильно держится на уровне около $16 500. Большой поток на СТО для ремонта "битков" из США ограничивает массовый выход этих машин на рынок;
- Tesla Model S (2015): цена держится на уровне около $14 400. Сейчас это уже не просто авто, а потенциальный коллекционный экземпляр;
- Tesla Model Y (2023): цена осталась стабильной – на уровне $28 000. Обновление Juniper не повлияло на стоимость предыдущей версии.
Отметим также, что по состоянию на начало года суммарная стоимость электромобилей, выставленных на продажу, достигла $147,3 млн.
Электромобили в Украине – главные новости
Ранее стало известно, что за 2025 год отечественный автопарк пополнили более 110 тысяч автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов.
Это вдвое больше по сравнению с 2024 годом. Самыми популярными новыми электромобилями на рынке 2025 года стали Volkswagen ID.Unyx, BYD Song Plus EV и BYD Leopard 3.
Напомним, недавно эксперты выяснили, что после 17 января стоимость зарядки электромобилей на заправках поднялась на 30–60%, а на некоторых станциях – более чем вдвое.
Основной причиной повышения тарифов называют рост предельных цен на электроэнергию для предприятий.