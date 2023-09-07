Машины врага встретили пограничные дроны-камикадзе.

Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили и уничтожили с помощью дронов два вражеских автомобиля УАЗ, сообщила Государственная пограничная служба.

"Аэроразведчики штурмовой бригады "Стальной Кордон" на Купянском направлении обнаружили движение двух автомобилей УАЗ ВС РФ, которые до места назначения так и не доехали. Первую "буханку" пограничный дрон-камикадзе догнал в лесу, когда она совершала "поворот не туда", - говорится в сообщении.

Второй автомобиль врага, как отмечается, на километр дальше встретили еще два пограничных дрона-камикадзе.

"Такой встречи пассажир машины не пережил. Его пытались спасти, перегрузили с переднего сиденья в грузовое отделение, но после второго попадания дроном его оставили гореть вместе с автомобилем. Горело хорошо", - заявили в ГПСУ.

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Как сообщал УНИАН, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тысячу 527 огневых задач.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, за последние сутки потери россиян составили 307 человек. В частности, безвозвратные - 114, раненые - 187, еще шесть захватчиков сдались в плен.

Кроме того, ВСУ на этом направлении за сутки уничтожили 59 единиц военной техники противника: один танк, 13 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, два СПГ, 30 БПЛА, шесть единиц автомобильной техники.

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