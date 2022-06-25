По словам аграриев, не было другого выхода, чем отдать прошлогодний урожай картофеля на крахмал.

Из-за войны огромное количество прошлогоднего урожая картофеля не попало на прилавки. Миллионы потребителей вынужденно покинули страну. К тому же часть складов находились в оккупации.

Сейчас фермеры отдают тонны картофеля на крахмал. Поэтому заводы в этом году произведут рекордное количество крахмала за все годы независимости. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Речь идет о 50 тысячах тонн, а раньше было лишь 10 тысяч тонн в год. Журналисты разобрались, что будут делать с таким количеством крахмала и будут ли теперь фермеры выращивать меньше картофеля.

По словам аграриев, не было другого выхода, чем отдать прошлогодний урожай картофеля на крахмал. Так удалось получить хоть какую-то часть денег. Отмечается, что Украина максимум может потребить за год 12 тысяч тонн крахмала, поэтому единственный выход - экспорт.

Как рассказала эксперт по плодоовощеводству Всемирного банка развития Оксана Руженкова, на сегодня рассматривают обращение в посольства ряда стран, у которых есть дефицит с картофельным крахмалом (Казахстан, Узбекистан). Если не вывезти крахмал, на внутреннем рынке будет коллапс.

Крупные фермеры на сегодня уменьшили картофельные насаждения из-за такой ситуации, но выровняют ситуацию средние и мелкие фермеры, поэтому дефицита картофеля не будет.

Сейчас перерабатывающие предприятия перестраивают свой бизнес на другие изделия: рассматривают применение крахмала для изготовления бумаги, картофельных и бобовых пюре.

Напомним, предприятие "Артемсоль", которое временно прекратило работу из-за обстрелов россиян в Донецкой области, обеспечивало более 90% потребностей украинского населения в этой продукции. Сейчас на полках магазинов украинских городов ощущается уже дефицит соли. А там, где она есть, цены на нее заоблачные.

Украинцев успокаивают и говорят, что будут поставлять соль из-за рубежа в случае нехватки. Конечно, импортная соль будет дороже.

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