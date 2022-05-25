Большие мощности соледобычи остались в оккупированном Крыму, в Херсонской области.

Предприятие "Артемсоль", которое временно прекратило работу из-за обстрелов россиян в Донецкой области, обеспечивало свыше 90% потребностей украинского населения в этой продукции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас на полках магазинов украинских городов ощущается уже дефицит соли. Кое-где соли нет вообще, а в некоторых маркетах цены на нее резко выросли.

В то же время в больших объемах появляется более дорогая импортная соль.

Как пояснило в комментарии журналистам руководство "Артемсоли", всю произведенную продукцию уже отправили в торговые сети.

Альтернативой "Артемсоли" могло бы стать дрогобычское месторождение, говорит заместитель директора по научной работе института аграрной экономики Николай Пугачев, но есть нюансы.

"Добыча соли в Дрогобыче - скорее крафтове производство, то есть создано более не для обеспечения объемов с покрытия дефицита в Украине, а производство, которое показывает туристам, каким образом добывалась соль еще два века назад. Клиентами предприятия были преимущественно рестораны Львовщины... Сейчас проблемы с солью растут, и Дрогобыч должен наращивать производство. Но те 600 т в год, которые может произвести Дрогобыч, покроют только десятую часть потребности на рынке Украины", - пояснил Пугачев.

По словам эксперта, в этой ситуации есть два варианта - потреблять ввозимую продукцию и ждать освобождения оккупированных территорий: "Это импорт, но эта соль является специфическим для нас - это соль с определенными примесями. Это примеси, которые, с одной стороны, могут сделать эту соль привлекательной эстетически, могут иметь форму, но этот импорт намного дороже. Будем надеяться на то, что мы сможем вернуть свои территории, и наш производитель будет работать дальше в Украине".

Большие мощности соледобычи остались в оккупированном Крыму, в Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений.

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