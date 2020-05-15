С понедельника в Украине начнет действовать госрегулирование цен на продукты

Соответствующее постановление правительства обязывает продавцов декларировать цены в случае их повышения более чем на 5%.

Постановление правительства Украины о государственном регулировании цен на социально значимые продукты питания и товары противоэпидемического назначения вступит в силу с 18 мая.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, постановление №341 было опубликовано 8 мая 2020 года в газете "Урядовый курьер" и должно вступить в силу через 10 дней, то есть 18 мая 2020 года, и будет действовать до конца карантина.

С момента вступления в силу постановления продавцы будут обязаны декларировать изменение розничной цены на эти товары при повышении ее на 5 и более процентов.

При планируемом повышении цен на 5% и более, но менее 10%, применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня, без учета дня декларирования.

В случае повышения цен от 10% и более, но менее 15%, – применение цены возможно не ранее чем через 14 дней, а в случае повышения цен на 15% и более – новые цены можно применять минимум через 30 дней после декларирования.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Кабинет министров Украины принял решение о введении государственного регулирования цен на ряд продовольственных товаров и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для борьбы с распространением COVID-19.

В перечень социально значимых продуктов вошли: вода минеральная без газа, птица (тушка куриная), яйца куриные категории С1, хлеб ржано-пшеничный, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), крупа гречневая, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, масло сливочное жирностью 72,5%, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).

Что касается товаров противоэпидемиологического назначения, то к ним Кабмин отнес антисептики и дезинфицирующие средства, а также ряд лекарств. Кроме того, госрегулированию подлежат двадцать наименований средств индивидуальной защиты, среди которых медицинские маски, перчатки, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы, фильтры для масок и так далее.