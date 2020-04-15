В Украине введут госрегулирование цен на 10 продуктов питания

Правительство намерено регулировать цены на муку, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, мясо, сливочное масло и гречку.

Кабинет министров Украины намерен ввести государственное регулирование цен на 10 основных продуктов питания для обеспечения продовольственной безопасности.

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Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на брифинге после заседания правительства.

"Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести сейчас более мягкий инструмент регулирования. На данный момент это 10 товаров, основные для каждого человека или домохозяйства, - мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, мясо птицы, сливочное масло, гречневая крупа", - сказал он.

Министр отметил, что последние десять дней наблюдается положительная ценовая динамика на продукты, и поставщики "добросовестно относятся к формированию цен". Он подчеркнул, что правительство ежедневно сотрудничает с дистрибьюторами и магазинами для того, чтобы цены на продовольствие оставались доступными.

Также Петрашко добавил, что правительству удалось избежать дефицита продуктов, несмотря на ограничительные меры, введенные на период карантина.

"Мы избежали дефицита продовольственных товаров, несмотря на введение карантинных ограничений и запрета на работы рынков. Все товары есть в наличии", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что скачка цен на продукты перед Пасхой в этом году не будет.

С 9 апреля украинские сети супермаркетов начали снижать наценку на продукты первой необходимости.

Ранее Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. После этого АМКУ открыл расследование относительно антиконкурентных действий украинских торговых сетей.