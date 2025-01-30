Фьючерсы на кофе арабика ранее достигли рекордной отметки.

Мировые цены на кофе, в частности, на арабику, достигли рекордных отметок - выше 3,60 доллара за фунт. В Бразилии, крупнейшем мировом производителе, запасы упали до минимума и есть опасения по поводу предстоящего урожая.

Издание Reuters пишет, что 70%-80% урожая арабики в Бразилии уже продано, и новые сделки идут медленно. Бразилия производит почти половину мирового объема бобов арабики.

В последнее время погода в стране была более благоприятной после сильной засухи в 2024 году. Тем не менее, предстоящий урожай будет на 4,4% меньше предыдущего.

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"Мировые поставки кофе остаются ограниченными. Вьетнам медленно продвигается в реализации урожая робусты. Арабика, собранная в Центральной Америке и Колумбии, дольше добирается до рынка, а бразильские фермеры не проявляют особого интереса к продаже", - заявил брокер HedgePoint Global Markets.

Фьючерсы на кофе арабика на бирже ICE ранее достигли рекордной отметки в 3,6945 доллара за фунт, увеличив прибыль за год почти на 15%. Кофе робуста подорожал на 0,9% до 5,609 доллара за метрическую тонну.

Ожидается, что экспорт кофе из Индии в 2025 году сократится более чем на 10% из-за снижения производства и уменьшения запасов урожая прошлого сезона.

По словам дилеров, фермеры Индии и Вьетнама сдерживают продажи в ожидании дальнейшего роста цен, а в Бразилии уже продано около 80-90% имеющегося урожая.

Брокер Сукден сообщил, что бразильские фермеры также отдают предпочтение местным продажам, а не экспорту по ценам в долларах, поскольку их финансовое положение значительно ухудшилось за последние два года.

Кроме того, текущие буферные запасы в стране сократились до 500 000 мешков по сравнению с 8 миллионами мешков в прошлом, а это значит, что любые дополнительные погодные катаклизмы могут оказать чрезмерное влияние на мировые цены на кофе.

По мнению Сукдена, в этом сезоне на мировом рынке кофе уже в четвертый раз подряд фиксируется дефицит.

Цены на кофе в 2024 году выросли на 11% до 31 гривни в среднем, в сравнении с 2023 годом.

По состоянию на конец декабря самый дорогой кофе в Украине продавали в Одесской области - 40 гривень за чашку. За год цена выросла на 20%. На втором месте оказалась Львовская область, где чашка эспрессо стоит 39 гривень. Третью строчку заняла Волынская область с ценой на уровне 37 гривень.

Самый дешевый кофе в Хмельницкой и Сумской областях - по 28 гривень за чашку.

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