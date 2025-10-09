Ожидается, что в сезоне 2025-26 годов мировое производство риса достигнет рекорда.

Базовая цена на рис в Азии упала до самого низкого уровня за последнее десятилетие. Данная ситуация приведет к снижению расходов на продукты для домохозяйств и стран, зависимых от импорта.

Издание Bloomberg пишет, что, по данным Тайской ассоциации экспортеров риса, оптовые цены на тайский белый рис с 5% повреждений упали на 1,9% до 355 долларов за тонну, что является минимумом с 30 сентября 2015 года.

Хотя экспортные цены не сразу отражаются на розничных, но более дешевые поставки из ведущих стран-производителей, таких как Таиланд, могут привести к удешевлению риса, который является основным продуктом для Азии, Африки и некоторых частей Ближнего Востока. Он имеет жизненно важное значение для миллиардов людей и составляет 50% рациона многих жителей Юго-Восточной Азии.

Цены на рис, которые в 2024 году поднялись до 15-летнего максимума из-за высокого спроса и опасений по поводу поставок, постепенно снижаются по мере улучшения прогнозов по урожаю. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в сезоне 2025-26 годов мировое производство риса, как ожидается, достигнет рекордных 556,4 миллиона тонн, что приведет к увеличению запасов.

Кроме того, улучшают перспективы урожая в этом сезоне и муссонные дожди в Индии - крупнейшем экспортере риса в мире. Это может увеличить мировой профицит и привести к росту экспорта из этой страны. Нью-Дели ранее отменил экспортные ограничения на этот продукт, чтобы предотвратить переизбыток на внутреннем рынке.

По данным ООН, в сентябре мировые цены на мясо достигли максимального значения, тогда как сахар, наоборот, подешевел до минимума за почти пять лет.

Так, в прошлом месяце индекс цен на мясо вырос по сравнению с августом на 0,7%, установив тем самым новый рекорд. Котировки на говядину и баранину выросли, что вызвано в частности высоким спросом в США на фоне ограниченного внутреннего предложения.

В то же время индекс цен на сахар достиг самого низкого уровня с марта 2021 года.

