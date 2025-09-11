Местный союз считает, что товар из Украины якобы не соответствует европейским стандартам.

Французская организация яичной промышленности (CNPO) обратилась к властям с заявлением, что ряд крупных супермаркетов в стране продает сотни тысяч яиц из Украины. Они якобы "не соответствуют европейским стандартам для птицеводческих хозяйств и французскому запрету на выбраковку птенцов-самцов". Об этом пишет Poultry World.

CNPO считает, что яйца из Украины могут содержать антибиотики, запрещенные в Европе. По данным организации, по крайней мере 4 проверки украинских яиц, экспортируемых через Словакию и Польшу в другие страны ЕС, выявили наличие веществ, которые считаются опасными для здоровья человека.

В ответ на обращение CNPO министр сельского хозяйства страны Анни Женевар направила письмо в Европейскую комиссию с требованием дальнейшего усиления санитарного контроля как во Франции, так и на уровне ЕС. Она также выступила с просьбой прекратить импорт яиц, содержащих вещества, запрещенные в ЕС.

Видео дня

Женевар отметила, что французской продукции должно быть предоставлено преимущество над импортными продуктами, которые "не соответствуют нашим нормам и ожиданиям потребителей". При этом она констатировала, что количество яиц, импортируемых из Украины, сравнительно невелико.

Жалоба от CNPO поступила на фоне роста спроса на яйца во Франции. Высокий спрос заставил некоторые сети импортировать большее количество яиц, что вызвало недовольство французских производителей. Глава союза выступил с заявлением, что CNPO "вполне способна обеспечить крупные супермаркеты".

Торговые отношения Украины и ЕС

Напомним, квоты на поставки яиц в Евросоюз, как и многих других товаров, Киев исчерпал еще в начале августа. Но в случае с этим продуктом действовала другая, более либеральная система, поэтому экспорт украинских яиц в ЕС продолжился уже в "внеквотном" режиме.

Так же нет квот на поставки польских сыров - но уже в Украину. Поэтому этот более дешевый молочный продукт постепенно вытесняет отечественные аналоги. После введения пошлин США на товары из ЕС ситуация может стать для украинских производителей еще тяжелее, поскольку импорт может усилиться.

Вас также могут заинтересовать новости: