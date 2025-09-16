Картофель дешевле уже не будет: сколько сейчас стоит килограмм в Украине

Если речь идет о супермаркетах, значительного удешевления можно не ожидать.

По сравнению с прошлым годом килограмм картофеля подешевел с 21 гривни за килограмм до 14 грн/кг, то есть более чем на треть. Такие цифры приводит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с УНИАН.

Эксперт уточняет, что за более дешевым картофелем надо ехать в села. Это связано с тем, что перевозка товара добавляет к цене непосредственного производителя, фермера, существенный "бонус".

"Это зависит от логистики. Если человек хочет взять картофель дешевле, он едет в село. А там можно взять и по девять, и по десять гривень за килограмм. Киев дорогой город", - говорит Пендзин УНИАН.

Видео дня

Сбор урожая продолжается, но экономист не видит оснований для еще большего удешевления, если речь идет о закупке картофеля и других овощей в супермаркетах по розничной цене.

"Цена будет такая же. Она дешеветь уже не будет, если брать в розницу овощи по килограмму", - считает Пендзин.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Novus белый картофель торгуют по 14,99 грн/кг.

В Varus картофель весовой стоит 14,9 грн/кг.

На ценнике картофеля в АТБ стоит отметка 12,95 грн/кг.

Цены на картофель в Украине и мире

Закупать картофель на зиму выгоднее всего в конце сентября - в середине октября, считают эксперты. Цена будет самой низкой, потому что фермеры будут вынуждены продать урожай сразу из-за отсутствия хранилищ. Картофель начнет дорожать уже после завершения уборки и начала холодов.

Что касается ЕС, то здесь картофель в конце августа подешевел до минимума с 2021 года. И это в то самое время, как самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко собирал срочные совещания и в очередной раз угрожал магазинам жесткими санкциями за отсутствие овоща на прилавках.

Вас также могут заинтересовать новости: