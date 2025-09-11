В Украине стремительно падают цены на капусту: сколько уже стоит килограмм

Появление на рынке поздних сортов капусты существенно повлияло на стоимость овоща.

За неделю цены в Украине на белокочанную капусту снизились в среднем на 19%. Сейчас овощ отгружают по 6-12 грн/кг, хотя ранее цена составляла 7-16 грн/кг. Такие данные приводят аналитики EastFruit.

Удешевление белокочанной капусты объясняется тем, что практически во всех регионах Украины фермеры начали собирать поздние сорта этого овоща. Поэтому избыток предложения способствует снижению цен.

Аналитики однако предполагают, что удешевление овоща - явление временное. Сейчас на рынки поступает капуста, которая не пригодна для длительного хранения. Дело в том, что нынешняя погода негативно сказалась на товарном виде средних и поздних сортов. Длительная засуха привела к растрескиванию кочанов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на белокочанную капусту в Украине в среднем на 50% ниже, чем были год назад.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

Капусту белокочанную в Сильпо продают по 17 гривень за килограмм.

Novus установил цену на этот салатный овощ на уровне 11,89 грн/кг.

Такая же цена - 11,89 грн/кг - на капусту и в АТБ.

Еще один распространенный в салатах овощ, огурец, тоже следует примеру капусты. Так, тепличные огурцы за прошедшую рабочую неделю подешевели на 16% до уровня 20-40 грн/кг. Аналитики предупреждают, что это не совсем типично и ситуация скоро может измениться.

А вот украинские тепличные томаты, наоборот, дорожают. За неделю они прибавили в цене 23% - сейчас цена на них колеблется в диапазоне 30-50 грн/кг.

