Капуста в Украине за год подешевела уже в четыре раза: сколько она сейчас стоит

Только за выходные овощ потерял 20% от своей стоимости.

С конца прошлой недели белокочанная капуста от производителей в Украине подешевела в среднем на 21%. Сейчас оптовые цены на нее колеблются в диапазоне 3-9 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что текущие цены на капусту в Украине уже в среднем на 84% ниже, чем год назад. Тогда ею торговали в пределах 35-42 грн/кг.

Сложившаяся на рынке ситуация связана с низким качеством предлагаемой к продаже капусты вследствие ее длительного хранения. Фермеры пытаются распродать некондиционные запасы овощей - при этом спрос на продукцию только снижается.

Видео дня

По прогнозам, нисходящий ценовой тренд на рынке капусты вполне может продолжаться и в дальнейшем.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

Капуста на развес в Varus стоит 7,6 грн/кг.

Ровно 10 гривень стоит килограмм белокочанной капусты в "Сильпо".

В АТБ капусту продают по 7,59 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На прошлой неделе в Украине существенно подешевел еще один овощ борщевого набора - картофель. Сейчас его продают с дисконтом в 62% по сравнению с прошлогодними ценами.

А вот куриные яйца, мясо индейки, баранина и курятина подорожали на рынке накануне Пасхи. Стоимость этих продуктов оставалась неизменной в течение предыдущих двух недель.

