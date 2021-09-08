Также Министерство предусматривает суровые наказания нарушителей этого запрета.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов подготовило и передаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий запрет значительной части изделий из пластика в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава министерства Роман Абрамовский во время общения с журналистами.

"Мы решили запретить то, что, во-первых, очень трудно собрать, во-вторых, то, от чего можно отказаться, и, в-третьих, то, что гармонично вписывается в европейское законодательство... Через год после принятия законопроекта предусматривается запрет производства, ввоза на территорию Украины, введение в оборот на территории Украины изделий из пластика, для которых уже имеющаяся альтернатива", - сказал министр.

По словам министра, альтернативой должны стать гранулы из кукурузного крахмала. Это позволит товарам, которые произведены из этого материала, разлагаться во время компостирования.

"Из него, почти не изменяя технологию, можно делать то же самое, что можно делать из пластикового сырья, и больших проблем с перенастройкой производства не будет", - сказал он.

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Абрамовский подчеркнул, что под действие запрета могут попасть соломинки для напитков, пластиковые столовые приборы, емкости для еды и напитков, оксобиорастворимый пластик.

"Мы все же предложим народным депутатам, во-первых, все, что из пенополиэстиролу, мы полностью запрещаем, это белый материал, он очень неприятный, он не перерабатывается, не разлагается. Это боксы, стаканчики, тарелки. Мы верим, что замена будет очень быстро найдена за счет многократного использования. Сейчас много посуды, которую удобно взять с собой, можно помыть, продезинфицировать", - сказал он.

Не будут запрещать влажные салфетки, средства личной женской гигиены, подгузники, табачные изделия с фильтрами и сами фильтры.

Что касается ответственности для нарушителей закона, то предлагается за предоставление запрещенных изделий на рынке штрафовать на сумму от 18 до 51 тыс. грн. За повторные действия в течение года планируется штрафовать на 85-170 тыс.грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Он предусматривает запрет распространения пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года.

При этом ограничения не распространяются на биорастворимые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

Также предусматривается запрет с 1 января 2022 года распространение оксорастворимых (оксобиорастворимых) пластиковых пакетов на объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства, запрет склонения потребителей к покупке пластиковых пакетов, стимулирование производства биорастворимых пластиковых пакетов и установления ответственности за нарушение положений закона.

Кроме того, предусматривается обязательная маркировка биорастворимых пластиковых пакетов в соответствии с национальными стандартами.

Нарушение закона предусматривает штрафы от 1700 до 8500 грн.

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Автор: Дмитрий Шварц