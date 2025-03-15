Массовое цветение азалий в ботаническом саду Гришко продлится еще около двух недель.

В Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины в Киеве на февраль-март традиционно приходится сезон цветения азалий.

При этом к середине марта цветение этих ярких кустов достигает своего пика, поэтому если вы еще хотите успеть их увидеть в 2025 году, стоит поторопиться – осталось всего около двух недель.

Первые сорта азалий в ботсад академик Николай Гришко привез из Германии в 1946 году. Сейчас коллекция насчитывает почти 70 сортов.

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В частности, в коллекции сохранились растения 25 старых немецких и бельгийских сортов селекции прошлого века, с которых началась история создания отдела тропических растений. Кроме того, здесь есть почти 30 сортов и гибридов, которые были созданы в ботсаду в 1960-1970-х годах ботаником Светланой Приходько.

Также в оранжерее рядом с азалиями растут камелии, однако пик их цветения уже прошел – сейчас можно увидеть лишь единичные цветки (но на некоторых кустах уже формируются новые бутоны).

Больше фото азалии из ботанического сада Гришко можно увидеть в фоторепортаже УНИАН.

Отметим, что оранжерея столичного ботсада имеет несколько залов. В частности, здесь есть зал с кактусами.

А также тропический зал. Там сейчас мало цветов, но очень зелено и приятно.

Между тем, орхидеи в оранжерее ботсада Гришко уже цвести почти прекратили – остались единицы цветов.

Ну а садовые азалии и камелии, которые растут на открытом воздухе, будут активно цвести ближе к концу апреля. Впрочем, единичные цветки уже начинают появляться.

Также ближе к концу мая в ботаническом саду Гришко начинается сезон цветения сирени.

Как работает оранжерея ботсада Гришко

Согласно сообщению на странице ботсада в Facebook, на период цветения азалий оранжерея работает без выходных (в обычных условиях понедельник и вторник являются санитарными днями):

понедельник-пятница – с 11:00 до 17:00

суббота-воскресенье – с 10:00 до 17:00

Входной билет в оранжерею для взрослого человека стоит 100 гривень, однако также нужно заплатить отдельно 100 гривень за вход в ботсад. Таким образом, полностью посещение ботанического сада с визитом в оранжерею будет стоить 200 гривень для одного взрослого (можно рассчитаться как наличными, так и картой). Для детей, пенсионеров и льготных категорий предусмотрены скидки.

Как сообщал УНИАН, около недели назад на Закарпатье стартовал сезон цветения крокусов, впрочем, пика еще стоит подождать.

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