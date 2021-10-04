Местные власти назвали этот инцидент "экологической катастрофой".

У побережья Южной Калифорнии произошла утечка нефти, что привело к загрязнению Тихого океана, а также гибели рыбы и птиц.

Мэр города Гантингтон-Бич Ким Карр, отметила, что в море вытекло 3 тысячи баррелей нефти, а площадь нефтяного пятна охватывает около 13 квадратных миль Тихого океана, пишет Reuters. Она назвала этот инцидент "экологической катастрофой".

"Наши водно-болотные угодья деградируют, и части нашей береговой линии теперь покрыты нефтью", - сказала Карр.

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Океан и береговая линия пляжа были закрыты на неопределенный срок, отмечает Bloomberg. Власти Калифорнии запретили рыболовство на прибрежных территориях, пострадавших от разлива.

Утечка произошла примерно в 8 километрах от побережья Хантингтон-Бич из-за порыва подводного трубопровода, связанного с нефтяной вышкой Elly, которая начала работать в 1980 году. Генеральный директор Amplify Energy Мартин Уилшер, которой принадлежит нефтяная платформа, сказал, что трубопровод закрыли, а остаток нефти удалили. Он добавил, что дайверы все еще пытаются определить, где и почему произошел разлив.

Как отмечает Associated Press, береговая охрана США сообщила о нефтяном пятне в субботу, 2 октября, утром. Хотя люди, которые живут и работают в этом районе, сказали, что заметили масляный блеск и запах тяжелой нефти еще в пятницу вечером. Поэтому они считают, что власти недостаточно быстро отреагировали на утечку, которую AP называет одной из крупнейших в новейшей истории Калифорнии.

Ким Карр заявила, что популярные среди серфингистов пляжи могут оставаться закрытыми неделями или даже месяцами.

Власти города Лагуна-Бич объявили вечером в воскресенье, что все пляжи будут закрыты для посетителей, пишет CNN. А в городе Ньюпорт-Бич рекомендовали людям избегать контакта с океанской водой и загрязненными районами пляжа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Израиле в результате разлива нефтепродуктов из неустановленного источника загрязнено 150 км береговой линии, погибло много животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

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Автор: Александр Топчий