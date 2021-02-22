Эксперты называют ситуацию экологической катастрофой.

В Израиле в результате разлива нефтепродуктов из неустановленного источника загрязнено 150 км береговой линии, погибло множество животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

Об этом сообщает Euronews.

По предварительным данным, разлив произошел несколько дней назад с судна, находившегося вблизи прибрежных вод Израиля. На пляжах страны оказались тонны вещества, напоминающего мазут.

В районе катастрофы побывал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Я только что говорил с министром энергетики Египта, который находится у нас с визитом. И мы предложили, чтобы все суда ходили на газомоторном топливе, нефтепродукты загрязняют окружающую среду, как это произошло здесь. Я думаю, что если как нам присоединится достаточное количество стран, то в течение нескольких лет мы сможем добиться больших перемен", - заявил он.

Существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды. Экологи говорят о колоссальном ущербе. По оценкам специалистов, на восстановление окружающей среды уйдут десятилетия.

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В очистке побережья принимают участие сотни добровольцев. Жителей 16 населенных пунктов просят воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни.

Что такое нефтепродукты

Нефтепродукты - это смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов. К нефтепродуктам относятся различные виды топлива (бензин, дизельное топливо, керосин и др.), смазочные материалы, электроизоляционные среды, растворители, нефтехимическое сырьё.

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Автор: Тамара Отовская