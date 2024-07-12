Водный путь является домом для одной из самых густонаселенных популяций крокодилов в Африке, а гиппопотамы также скрываются в глубине национального парка Королевы Елизаветы.

Трехлапый лев выжил в водах, кишащих крокодилами, совершив, по мнению ученых, самый длинный заплыв, когда-либо совершавшийся этим животным, - и все это ради того, чтобы найти львицу.

Джейкоб, 10-летний лев, которому четыре года назад ампутировали ногу после того, как он попал в капкан браконьера, вместе с братом Тибу переплыл 1,5 км через канал Казинга в Уганде, пишет Sky News.

Водный путь является домом для одной из самых густонаселенных популяций крокодилов в Африке, а гиппопотамы также скрываются в глубине национального парка Королевы Елизаветы.

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Было заснято, что пара прервала две попытки пересечь дорогу, пытаясь сбить с пути предполагаемого крокодила или бегемота, прежде чем, наконец, отправиться в путь с третьей попытки.

Ранее были зарегистрированы случаи, когда львы плавали на расстояние до 200 метров, причем некоторые из них были прерваны смертельными атаками.

Но заплыв пары, зафиксированный в исследовании, проведенном совместно Университетом Гриффита в Австралии и Университетом Северной Аризоны, возможно, был вызван дополнительной мотивацией.

"Вероятно, братья искали женщин", - сказал доктор Александр Брачковски из Университета Гриффита.

В исследовании, опубликованном в журнале "Экология и эволюция", говорится, что количество львиц в парке "очень мало".

По словам доктора Брачковски, львы только что проиграли битву за "женскую привязанность" за несколько часов до заплыва.

"Конкуренция за львиц в парке жестокая… так что, скорее всего, дуэт отправился в рискованное путешествие, чтобы добраться до самок на другой стороне канала. На другую сторону есть небольшой соединительный мост, но присутствие людей, вероятно, было для них сдерживающим фактором", - добавил он.

Джейкоб уже пережил угрозы своей жизни в парке, потеряв большую часть своей семьи из-за яда, полученного из-за торговли частями тела льва.

Однажды его забодал буйвол – все это делает его "самым выносливым львом Африки" и "кошкой с девятью жизнями", сказал доктор Брачковски.

"Тот факт, что ему и его брату Тибу удалось выжить так долго в национальном парке, который испытывает значительное человеческое давление и высокий уровень браконьерства, сам по себе является подвигом. Его переплыв через канал, наполненный высокой плотностью бегемотов и крокодилов, является рекордсменом и поистине удивительным проявлением устойчивости перед лицом такого риска", - добавил он.

Плавание является "еще одним важным примером", добавил он, того, как диким видам приходится "принимать трудные решения", чтобы найти дом и пару в "мире, где доминируют люди".

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