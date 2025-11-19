В городе - превышенное содержание хлора в воздухе.

В результате массированной российской атаки на Тернополь, которая состоялась утром в среду, 19 ноября, в воздухе превышено содержание хлора. Об этом сообщила Тернопольская областная военная администрация в телеграмм-канале.

Отмечается, что уровень хлора в воздухе в городе превышает норму в шесть раз. Жителей просят закрыть окна и не выходить из дома.

"По предварительной оперативной информации содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает в 6 раз. По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных!" - говорится в сообщении.

Видео дня

Атака РФ на Тернополь: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, утром 19 ноября россияне ударили по Украине дронами и ракетами. Одной из целей стал город Тернополь. В городе была разрушена многоэтажка. "Убийцы ударили по нашему городу ракетами и шахедами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы", - сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

О 9 погибших в Тернополе сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, были попадания в жилые девятиэтажки, в городе возникли пожары. "К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди", - добавил он.

