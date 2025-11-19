К счастью, Татьяна не пострадала.

Известная украинская юмористка, звезда "Женского квартала" и "Таньки і Володьки" Татьяна Песик оказалась в эпицентре взрывов в Тернополе.

В ночь на 19 ноября россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Больше всего пострадал Харьков, Львов и Тернополь. Многие украинцы получили ранения, повреждены помещения и есть попадания в жилые дома. Квартира актрисы находилась рядом. По словам Татьяны, она чудом осталась не поврежденной.

"Сказать, что я ах*евшая, то ничего не сказать. Возле меня все прилеты сегодня, рядом все горит, бахкает и в дыму. Меня волной отнесло от дверей. Окна, на удивление, целы. Но странным образом открыты. Я в порядке, немного еще страшно. Берегите себя", - написала Песик в своем Instagram.

Актриса также показала кадры разрушенной многоэтажки в Тернополе.

"Это так страшно! Мне так жаль... Меня разрывает", - подписала фотографии Татьяна.

Напомним, ранее известная украинская группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение", попала под российский обстрел в Днепре.

