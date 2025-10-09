Есть надежда, что возвращение дикой природы в Тарутинскую степь будет способствовать развитию экотуризма после завершения войны.

В Одесской области в дикую степь в украинской дельте Дуная выпустили стадо европейских ланей. Об этом сообщает организация Rewilding Ukraine.

По словам экологов, в дикую природу, а именно в Тарутинскую степь, выпущено семь ланей. Отмечается, что возвращение ланей в степь будет способствовать восстановлению природных процессов и уменьшит риск пожаров.

"Благодаря поеданию растений, лани будут играть важную роль в восстановлении природного баланса степи. Естественный выпас также поможет бороться с зарастанием кустарниками, уменьшит риск пожаров путем сокращения избыточной растительности и создаст лучшие условия для роста местных видов растений, любящих открытые пространства", - говорит Алексей Пудовкин, специалист по реинтродукции животных в Rewilding Ukraine.

Европейская лань - родственница благородного оленя, но меньше по размеру, имеет светлые пятна и белый хвост. Самцы имеют характерные лопатообразные рога, которые используют для боев в брачный период.

"Это первый случай, когда команда Rewilding Ukraine выпустила лань на волю в степи, создав новую популяцию на одной из последних и лучше всего сохранившихся степных территорий Украины и Европы... Восстановление естественного выпаса травоядными животными, такими как лань - что было распространенным до влияния охоты и сельского хозяйства - является критически важной частью этого процесса", - говорится в сообщении.

Площадь Тарутинской степи - 5200 гектаров, она является частью расширенного ландшафта дельты Дуная. Эта степь имеет охранный статус, поэтому лани будут здесь в относительной безопасности. Большинство выпущенных накануне животных привезены из Западной Украины в начале 2022 года, преодолев более 900 км до своего нового дома. Сначала их держали в вольере для акклиматизации, где специалисты внимательно следили за их состоянием.

Сейчас более 30 ланей и несколько благородных оленей остаются в вольере как резерв для будущего размножения. Планируется, что больше ланей будет выпущено в Тарутинскую степь до конца этого года или в начале 2026-го.

В организации отмечают: ранее в Тарутинскую степь были выпущены другие животные для естественного выпаса. Это, в частности, куланы (дикий родственник домашнего осла), занесенные в Красный список Международного союза охраны природы.

"Другие переселенные виды включают сурков, чьи 20-метровые норы улучшают состояние почв и уровень грунтовых вод, и европейских хомяков, которые ранее были широко распространены в Украине. Они помогают распространять семена и создавать новые среды обитания через рытье нор", - рассказали исследователи.

Согласно замыслу, вместе с другими видами, лани помогут восстановить пищевые цепи степи, обеспечивая пищу для хищников - волков и золотых шакалов, а также для падальщиков, таких как грифы и лисы. Говорится, что Тарутинская степь расположена далеко от зоны боевых действий и имеет потенциал стать заповедником дикой природы и источником животных для будущих восстановительных инициатив по всей Украине после войны.

Ученые также надеются, что возвращение дикой природы в Тарутинскую степь будет способствовать развитию экотуризма после завершения войны.

Тарутинская степь

Как писал УНИАН, в Тарутинскую степь, расположенную в Одесской области, доставили стадо куланов (азиатских диких ослов). Из 20 прибывших куланов примерно две трети были самками.

Это была вторая группа куланов, первая - поселилась здесь в вольере площадью 31 га в мае 2020 года, и только сейчас ее выпустили в дикую природу. Второе стадо также находилось в акклиматизационном вольере.

Планируется, что к 2035 году в этом регионе (украинская дельта Дуная) численность жизнеспособного свободного стада куланов составит 250-300 особей.

