Десятки диких азиатских ослов будут находиться в вольере до весны.

В Тарутинскую степь, находящуюся в Одесской области, доставили стадо куланов (азиатских диких ослов).

Об этом УНИАН сообщила менеджер по связям с общественностью природоохранной организации Rewilding Ukraine Екатерина Куракина.

По ее словам, прибытие куланов в Тарутинскую степь является частью долгосрочной программы реинтродукции этого вида в регион. В частности, из 20 прибывших куланов примерно две трети – самки.

Как уточнила Куракина, это – вторая группа куланов, прибывшая в регион, первая – поселилась здесь в вольере площадью 31 га в мае 2020 года, и только сейчас выпущена в дикую природу. Новоприбывшее стадо также будет находиться в акклиматизационном вольере, пока его не выпустят в природу весной 2022 года.

Предполагается, что до 2035 года в этом регионе (украинская дельта Дуная) численность жизнеспособного свободного стада куланов составит 250-300 особей. Все куланы, задействованные в программе, будут поступать из биосферного заповедника Аскания-Нова, куда в 1950 году из Туркменистана было доставлено небольшое стадо этих животных.

Тарутинская степь – один из немногих участков почти нетронутых степей, оставшихся в Европе. Она характеризуется обширными травянистыми равнинами. Без вмешательства человека здесь должны выпасаться стада диких травоядных животных, таких как кулан, сайгак и олени.

"К сожалению, все эти виды когда-то исчезли из степи, в основном из-за охоты", – пояснили в организации.

Читайте такжеВ Одесской области экологи поселили на заповедном острове стадо оленей (фото)Планируется, что выпас куланов поспособствует налаживанию так называемой пищевой цепи. Дикие ослы позволят удерживать траву в степи короткой, что принесет пользу, например, сусликам и степным суркам. Также уменьшится риск естественных пожаров за счет поедания животными избыточной растительности. Кроме того, куланы создадут дополнительную кормовую базу для хищников, таких как волки, а останки животных будут "подбирать" падальщики (лисы и прочие).

В Rewilding Ukraine также отмечают, что некоторые особи из первой группы куланов, выпущенной в природу, уже замечены спутниковыми передатчиками. Это позволяет экологам отслеживать местонахождение животных и в дальнейшем мониторить и анализировать их поведение.

В Тарутинской степи охота запрещена. В то же время прошедшие специальное обучение рейнджеры будут предотвращать любые потенциальные угрозы охоты или браконьерства.

По словам исполнительного директора Rewilding Ukraine Михаила Нестеренко, это первая попытка реинтродукции кулана в степи.

"Поэтому мы не знаем точно, как далеко будут путешествовать животные, исследуя свой новый дом. Если они зайдут слишком далеко, нам придется вернуть их", – пояснил Нестеренко.

Напомним, 20 мая 2020 года в Тарутинскую степь доставили стадо из 20 куланов: восьми самцов и 12 самок. Животных для адаптации поселили в вольере.

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