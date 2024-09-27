Среди 13 животных - шесть мальчиков и семь девочек.

В Тарутинскую степь (Одесская область) выпустили хомяков, занесенных в Красную книгу Украины, - они играют важную роль в восстановлении природных процессов степной экосистемы и привлекут туристов. Об этом УНИАН сообщила представитель природоохранной организации Rewilding Ukraine Екатерина Куракина.

По ее словам, 13 зверьков только что выпущены в степь в рамках специальной программы, которую Rewilding Ukraine осуществляет вместе с Центром восстановления и реинтродукции редких грызунов Киевского зоопарка.

"Среди 13 животных - 6 мальчиков и 7 девочек. Родились зверьки в 2023-м и 2024 годах", - уточнила она.

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По словам Куракиной, эти маленькие грызуны играют важную роль в восстановлении естественных процессов степной экосистемы.

В организации рассказали, что новоприбывших хомяков выпустили в два больших акклиматизационных вольера, где для них создали несколько искусственных нор. Специально сконструированные стенки не позволяют хищникам взрывать их извне, а для защиты хомяков от хищных птиц вольеры покрыты сеткой. Через несколько недель вольеры откроют и выпустят животных в дикую природу. После выпуска за хомяками будут наблюдать, чтобы убедиться, что они хорошо адаптируются к новому дому.

Как уточнила Куракина, это уже третий выпуск программы реинтродукции, которая имеет целью создать процветающую популяцию хомяка в Тарутинской степи. Предыдущие выпуски хомяков в степь состоялись в 2022 году - 15 зверьков, и еще несколько было переселено в 2023 году.

По сравнению с домашними любимцами, дикие хомяки достаточно большие - могут достигать 30 см в длину и весить более 500 г. Большую часть времени они проводят под землей в норах, выходя оттуда только на рассвете и вечером, чтобы поесть, питаются они преимущественно растениями.

Как уверяют в Rewilding Ukraine, в Тарутинской степи хомяки помогут рассеивать семена, а их норы будут создавать среду обитания для многих других видов животных и повышать плодородие почвы. Сами грызуны являются важной добычей для ряда птиц и млекопитающих. Они также помогут привлечь туристов и будут способствовать развитию экономики на основе природы в этом регионе.

Отмечается, что когда-то хомяк населял степи и лесостепи по всей Европе, обитал на большей части территории Украины. Но сегодня он почти исчез в природе в результате преобразования его естественных мест обитания, загрязнения окружающей среды и его целенаправленного истребления как вредителя сельского хозяйства. В 2009 году вид был занесен в Красную книгу Украины, он также имеет статус вида на грани исчезновения в Красном списке Международного союза охраны природы (IUCN).

"Продолжающаяся война в Украине привела к потере и деградации многих участков степи и лугов в стране, что представляет дополнительную угрозу для хомяков. В эти темные для страны времена Тарутинская степь, которая расположена далеко от зоны конфликта, может стать убежищем для хомяков и других диких животных и может помочь в послевоенных усилиях по восстановлению природы", - отметили в организации.

Тарутинская степь в Одесской области - последние новости

Напомним, экологи пытаются восстановить популяции животных, которые когда-то жили, в частности в Тарутинской степи в Одесской области. Эта степь площадью 5200 гектаров является одним из последних хорошо сохранившихся участков степи в Украине и Европе, характеризуется широкими травянистыми равнинами.

Здесь обитает широкий спектр видов флоры и фауны, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Недавно экологам удалось зафиксировать эпизоды таинственной жизни степных сурков, которых недавно выпустили в заповедную степь для восстановления популяции в регионе.

Фотоловушки установили возле колонии зверьков, животные, попавшие в объективы, успели показать различные проявления жизни - любовь, семейные отношения, игривые драки, отдых и охрана у нор. Эти 18 сурков (две группы) выпущены в степь для восстановления их популяции в регионе.

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