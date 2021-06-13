Государства "Большой семерки" не указали, на сколько конкретно хотят увеличить ежегодный вклад в 100 млрд долл.

Лидеры государств "Большой семерки" (G7) договорились увеличить свой вклад, который сейчас составляет 100 млрд долларов в год, чтобы помочь бедным сократить выбросы углерода и преодолеть глобальное потепление.

Согласно сообщению, в 2009 году развитые страны договорились в ООН совместно вносить до 2020 года 100 млрд долларов в климатическое финансирование для бедных стран. Поскольку многие из них сталкиваются со штормами и засухами, что ухудшается изменением климата, сообщает Reuters.

Так, в воскресенье лидеры G7 договорились об увеличении объемов такого финансирования в год, однако точные цифры и меры, которые будут направлены на защиту от климатических изменений не были озвучены.

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В проекте коммюнике семь государств - США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония - подтвердили свое обязательство "мобилизовать 100 млрд долларов в год из государственных и частных источников до 2025 года".

И, кроме того, призвали все развитые страны усовершенствовать и увеличить свой вклад в международное финансирование мероприятий по противодействию климатическим изменениям.

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Автор: Анна Бредихина