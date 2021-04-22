В 2021 году концентрация газов, которую ученые в один голос называют причиной глобального потепления, продолжит увеличиваться.

Мир оживает после годового локдауна из-за пандемии коронавируса, и вместе с экономикой на доковидные высоты стремительно возвращаются выбросы парниковых газов в атмосферу.

Читайте такжеВыбросы углерода в 2021 году могут рекордно вырастиМеждународные организации в преддверии виртуального климатического саммита на этой неделе предупредили, что пандемия отвлекла мир от проблемы глобального потепления, но не устранила ее.

"Мир на краю пропасти", - сказал генсек ООН Антониу Гутерреш, выслушав доклад Всемирной метеорологической организации. В нем говорится, что последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений, и что бы ни делало человечество, в ближайшие десятилетия этот тренд не преломить - можно лишь смягчить его последствия.

"После этого доклада ясно - нельзя терять ни дня. Климат меняется, и это очень дорого обходится планете и людям, ее населяющим. Текущий год должен стать годом решительных действий. Все страны должны взять на себя обязательства нейтрализовать выбросы к 2050 году, а к 2030 году сократить их на 45% по сравнению с уровнем 2010 года", - сказал Гутерреш, передает Би-би-си.

Чтобы обуздать потепление, почти все страны мира договорились сократить выбросы парниковых газов в атмосферу в попытке удержать повышение температуры на планете в пределах 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Эта цель закреплена в Парижском соглашении, но экологи предупреждают, что она устарела.

Парижское соглашение получило второе дыхание после смены власти в США на выборах 2020 года. Новый президент Джо Байден отменил решение Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения. Более того, он решил не дожидаться ноябрьского климатического саммита в Глазго, где страны будут решать, брать ли на себя повышенные обязательства в деле сокращения выбросов, и позвал на виртуальную встречу в этот четверг четыре десятка мировых лидеров.

Перед высоким собранием остроту проблемы глобального потепления подчеркнули сразу несколько международных организаций.

Метеорологи подтвердили, что 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений, и температура уже на 1,2°С выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов.

"Все ключевые климатические индикаторы, представленные в настоящем докладе, свидетельствуют о неослабевающем и продолжающемся изменении климата, все более частом возникновении и интенсификации экстремальных явлений, а также о серьезных потерях и ущербе, затрагивающих людей, общество и экономику", - сказал на презентации исследования генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Перемены на планете, вызванные потеплением, лишь подливают масла в огонь. Масштабные пожары приводят к выбросам и сокращают площадь лесов. Тающий лед Арктики повышает температуру, а оттаивание вечной мерзлоты высвобождает метан в атмосферу.

В 2020 году минимальная протяженность арктического морского льда после летнего таяния всего во второй раз за всю историю наблюдений сократилась до менее чем 4 млн квадратных километров, говорится в отчете. Отступание морского льда летом 2020 года в море Лаптевых было самым ранним за всю историю спутниковых наблюдений. А ледяной щит Гренландии из-за откалывания айсбергов ужался до почти минимального размера.

"С середины 1980‑х годов приземные температуры воздуха в Арктике поднимались как минимум вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Это имеет потенциально серьезные последствия не только для экосистем Арктики, но и для глобального климата", - предупреждают метеорологи.

2020-й оказался в тройке самых жарких лет даже в условиях всемирного локдауна: экономика рухнула, деловая активность, перевозки и потребление энергоресурсов резко сократились. И это несмотря на то, что 2020-й стал годом феномена Ла-Нинья - понижения температур в Тихом океане.

Как и предупреждали ученые, локальное похолодание, вызванное Ла-Ниньей, не сломило общий тренд, поскольку ветер лишь временно загнал тепло с поверхности океана в пучину и понизил температуру на поверхности, но не изменил общего количества энергии, определяющей климат на планете.

"В 2019 и 2020 годах концентрации основных парниковых газов продолжали возрастать... Экономический спад вызвал временное сокращение новых выбросов парниковых газов, но это не оказало заметного влияния на атмосферные концентрации", - отмечают метеорологи в докладе.

И в 2021 году концентрация газов, которую ученые в один голос называют причиной глобального потепления, продолжит увеличиваться.

Человечество лишь добавит планете проблем. С восстановлением экономики после карантина промышленность и транспорт принялись коптить небо с прежним усердием, предупредило Международное энергетическое агентство (IEA) - организация, на оценки которой полагаются богатые страны-потребители ископаемого топлива при прогнозировании спроса на энергоресурсы в мире.

"Многие развитые страны ускоренно вакцинируют население и масштабно субсидируют выход из коронакризиса, что обещает быстрое оживление экономики и восстановление спроса на энергоресурсы в 2021 году", - говорится в отчете. Значительная доля этого прироста придется на ископаемое топливо.

Так, спрос на уголь, по оценкам IEA, будет расти на 60% быстрее прироста поставок энергии из всех возобновляемых источников.

"Во многом из-за этого выбросы парниковых газов в атмосферу увеличатся на 5%, что сведет на нет 80% сокращения в 2020 году. В результате выбросы почти вернутся на прежний уровень и окажутся лишь на 1,2% ниже, чем в 2019 году", - прогнозирует IEA, отмечая, что оценки очень приблизительны, поскольку точка в пандемии еще не поставлена.

Основной прирост спроса на уголь обеспечивают страны Азии, прежде всего Китай. Они быстрее других справились с вирусом и восстанавливают экономику опережающими темпами.

Поэтому лидерами в отказе от угля должны стать развитые экономики, объединенные в клуб богатых стран ОЭСР, сказал генсек ООН Гутерреш. "Государства ОЭСР должны полностью отказаться от угля к 2030 году, а все остальные - к 2040. И хватит строить угольные электростанции", - заявил он.

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Автор: Ирина Погорелая