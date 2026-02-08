В Одесской области заметили 'золотистого волка': ученый объяснил, что ищет хищник (видео)

По словам ученого, у шакалов начался брачный период.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, зафиксировали шакала, который что-то ищет на побережье.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, который обнародовал соответствующее видео. На кадрах можно увидеть указанное дикое животное, которое что-то ищет на побережье, несмотря на сильный ветер, который буквально "сбивает с ног".

По словам Русева, уже почти четыре года продолжается полномасштабное вторжение РФ в Украину, от которого страдают люди и дикая природа.

"Но фенологические явления идут своим чередом. На видео шакал обыкновенный (Canis aureus) или золотистый вовчик, как мы его называем в нацпарке "Тузловские лиманы". Сейчас, в начале февраля, у животных начался брачный период и они ищут место для логова", - рассказал ученый.

По его словам, территориальное размещение у шакалов очень структурировано, и молодым парам нелегко найти место для детенышей, чтобы рядом не было конкурентов. В то же время, отметил исследователь, природа знает лучше, чем человек, и природные законы решат судьбу каждого животного так, чтобы экосистема была здоровой и между всеми звеньями экологической пирамиды был баланс.

Жители "Тузловских лиманов"

Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) зафиксировали редкую птицу - сокола сапсана. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что его здесь не часто можно увидеть, но зимой это иногда удается. По словам ученого, сапсан очень сильная и быстрая птица и является одним из рекордсменов по скорости полета - при пикировании на добычу она достигает более 322 км/ч (90 м/с). Заметив "цель", хищник поднимается над жертвой и почти отвесно камнем пикирует вниз, ударяя ее сложенными и прижатыми к туловищу лапами по касательной.

Вас также могут заинтересовать новости: