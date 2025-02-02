Этот кролик может показаться похожим на большинство других кроликов.

Ученые считали, что с начала 1900-х годов омильтемский кролик был потерян для науки, ведь последний раз его видели 130 лет назад. Однако экспедиция в горный хребет Сьерра-Мадре-дель-Сур в Мексике все изменила. Команда не только зафиксировала редкого кролика на камеру, но и увидела его в семи из 10 обследованных районов, пишет IFLScience.

Однако такие успехи не всегда даются легко, поэтому пятилетние поиски омилтемского горностая имели определенные трудности.

"В начале проекта нас разочаровала невозможность работать в некоторых населенных пунктах или эхидо штата, в основном из соображений безопасности, даже в городе Омилтеме мы могли искать кролика только в районах, предназначенных для сельского хозяйства и животноводства, и не имели доступа к наиболее сохранившимся местам. Аналогично, первый этап длился полтора года, в течение которого мы не имели никаких доказательств существования омильтемского кролика, что заставило нас считать, что этот вид вымер", - отметил руководитель экспедиции, эколог и президент Института управления и сохранения биоразнообразия (INMACOB) Альберто Альмасан-Каталан.

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Отмечается, что Альмасан-Каталан был руководителем экспедиционной группы в Мексике, которая обследовала 10 различных районов горного хребта Сьерра-Мадре-дель-Сур. Команда использовала дроны, расставляла фотоловушки, общалась с местными жителями, чтобы найти признаки того, что эти кролики еще живы.

"После наблюдения и анализа его морфологических характеристик мы сравнили их с теми, которые упоминались в оригинальном описании, и впоследствии поняли, что это был Sylvilagus insonus (омильтемский кролик). В то время я был счастлив, что нашел вид, который был практически вымершим для науки. Однако во время экспедиций мы смогли заметить, что в некоторых регионах Сьерра-Мадре-дель-Сур штата Герреро существуют многочисленные популяции, что сделало меня еще более счастливым", - отметил Альмасан-Каталан.

Для тех, кто не очень разбирается, омильтемский кролик может показаться похожим на большинство других кроликов, однако не для тех, кто знает, что они имеют совсем другой вид.

"Несмотря на то, что это небольшой вид, он сильный, ловкий и территориальный. Мы видели, как они лазают по стенам с 80% наклоном, высотой до 5 или 6 метров; они ожесточенно защищают небольшие территории от кроликов своего вида (Sylvilagus insonus), а также от мексиканского суслика (Sylvilagus cunicularius), другого вида, который распространен по всему штату Герреро", - подчеркнул исследователь.

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