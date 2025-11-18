Всеукраинская экологическая лига (ВЭЛ) заявляет, что подготовка концессии терминалов морского порта Черноморск происходит без базовой прозрачности и надлежащих экологических процедур, что создает коррупционные, экологические риски и риски безопасности.

Об этом говорится в заявлении организации по итогам ответов Министерства развития общин и территорий (Минрегион) и Администрации морских портов Украины (АМПУ) на официальные запросы по проекту.

"Вывод из ответов чиновников простой и тревожный: проект запущен без базовой прозрачности и надлежащих экологических процедур, а значит - с высокими рисками для окружающей среды, докеров и безопасности критической инфраструктуры", - отмечают в ВЭЛ.

По словам экологов, чиновники фактически подтвердили, что полноценную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируют проводить уже после подписания концессионного договора. "Если полноценная ОВОС состоится уже после заключения договора, то что будет, если выводы окажутся негативными? Это как покупать дом, а проверять фундамент потом", - отмечается в заявлении.

Минрегион также заявил, что стратегическая экологическая оценка (СЭО) до этого процесса "не про них", тогда как связанные документы государственного планирования, которые могут потребовать СЭО, вообще не проанализированы. АМПУ вопрос СЭО в ответах проигнорировал. По мнению ВЭЛ, это попытка обойти "важный фильтр последствий на уровне планирования".

Отдельные замечания касаются непрозрачности технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. По данным ВЭЛ, ТЭО уже разработано при участии международных финансовых организаций (ЕБРР/IFC) и содержит экологический блок, но общественности его не предоставляют, ссылаясь на договорные ограничения. "Сейчас имеем "отказ оптом". Закон о доступе к публичной информации и презумпция открытости экологической информации имеют приоритет над внутренними условиями договоров", - подчеркивают экологи.

ВЭЛ также обращает внимание, что в ответах Минрегиона и АМПУ нет ни одного предметного блока о безопасности порта в условиях войны - планы непрерывности деятельности, аварийные протоколы, взаимодействие с ПВО и ГСЧС, страхование военных рисков. "Порт во время войны - это цель. Отсутствие открытых (нечувствительных) требований к протоколам безопасности - это высокая уязвимость и для людей, и для логистики", - отмечает организация.

Экологи предупреждают о четырех группах рисков: коррупционные (возможность "заточки" конкурса под отдельных игроков из-за закрытости ТЭО и критериев), экологические (дноуглубление, стоки, шум, влияние на акваторию и охранные территории без ОВД до заключения договора), социальные (перезагрузка работы порта без прозрачных гарантий для докеров и подрядчиков) и безопасности (отсутствие открытых требований к военным и аварийным протоколам).

Всеукраинская экологическая лига выдвигает ряд требований к правительству и профильным органам. Среди ключевых - мораторий на объявление конкурса до публикации минимального пакета открытых материалов (краткое резюме ТЭО, карты границ, список активов, краткое изложение экологических и социальных рисков и план действий с ними), частичное раскрытие ТЭО в соответствии с законом о доступе к публичной информации, публикация риск-матрицы и принципов распределения рисков, а также включение в конкурсную документацию четких требований к безопасности и гарантий для работников порта.