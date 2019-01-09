В США состоится первая в истории «веганская неделя моды»

VFW откроет вечеринка в Музее естествознания Лос-Анджелеса, где перед гостями с речью о проблемах климата выступит лауреат Нобелевской премии мира Роберт Лемперт.

С 1 по 4 февраля в Лос-Анджелесе пройдет первая веганская неделя моды - Vegan Fashion Week. Читайте такжеАнтитренды 2019: стилисты назвали одежду и прически из "черного списка"

Ее основателем выступила защитница прав животных Эммануэль Риенда, а сама VFW является естественным шагом для города, который уже запретил продажу и производство меха, отмечает HB.

VFW откроет вечеринка в Музее естествознания Лос-Анджелеса, где перед гостями с речью о проблемах климата выступит лауреат Нобелевской премии мира Роберт Лемперт.

Четырехдневное мероприятие пройдет в California Market Center, и будет включать в себя подиумные шоу и презентации дизайнеров, которые поддерживают осознанность в фешн-индустрии, а также выставку, посвященную эволюции веганской моды.

Также в рамках недели будут представлены инновационные, не вредящие животным, альтернативы в области красоты, еды и моды.