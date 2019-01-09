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В США состоится первая в истории «веганская неделя моды»

14:21, 09 января 2019
Природные ресурсы
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Четырехдневное мероприятие пройдет в California Market Center / Instagram

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Ее основателем выступила защитница прав животных Эммануэль Риенда, а сама VFW является естественным шагом для города, который уже запретил продажу и производство меха, отмечает HB.

VFW откроет вечеринка в Музее естествознания Лос-Анджелеса, где перед гостями с речью о проблемах климата выступит лауреат Нобелевской премии мира Роберт Лемперт.

Четырехдневное мероприятие пройдет в California Market Center, и будет включать в себя подиумные шоу и презентации дизайнеров, которые поддерживают осознанность в фешн-индустрии, а также выставку, посвященную эволюции веганской моды.

Также в рамках недели будут представлены инновационные, не вредящие животным, альтернативы в области красоты, еды и моды.

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Теги: #мода