Олени начали сбрасывать рога: эксперты объяснили, почему их нельзя забирать

Отмечается, что более крупные рога у животных часто считаются признаком возраста, силы и генетической приспособленности.

Рога являются очень важными атрибутами в оленьем обществе, которые позволяют завоевать самок и защитить самца от других. Однако каждый год они опадают, из-за чего многие люди интересуются, почему так происходит. Об этом пишет IFL Science.

"Важно знать, что, в отличие от рогов, зрелые рога на самом деле представляют собой разветвленные мертвые кости (рога, напротив, состоят из кератина, обволакивающего живой костный стержень). К североамериканским видам с рогами относятся белохвостый олень, лось и американский лось. Карибу (также известные как северные олени) также имеют рога как самцы, так и самки", - объясняют в материале.

Каждый год рога этих видов оленей опадают в процессе, который называется линькой. Когда рога начинают отрастать, они покрыты "бархатом" - особым видом кожи, содержащим много кровеносных сосудов и нервных клеток.

"После завершения роста бархат отмирает и удаляется, когда олени трут рога о землю и ветки деревьев. Этот процесс может придать белой кости рогов более коричневый оттенок, который остается от бархата и остатков кровеносных сосудов", - подчеркивают в издании.

Известно, что рога являются самой быстрорастущей тканью млекопитающих в мире, а их рост стимулируется увеличением уровня солнечного света и выработкой тестостерона.

"Крупный самец лося Alces alces, крупнейшего живого вида оленей, обитающего в Европе и Северной Америке, может вырастить полный набор (рога) весом 36 кг за одно лето, прибавляя 0,5 кг костной ткани ежедневно", - объяснили в Книге рекордов Гиннеса.

В то же время более крупные рога часто считаются признаком возраста, силы и генетической приспособленности. Самцы в основном используют их во время брачного сезона, когда столкновения могут быть довольно агрессивными. По окончании этого сезона уровень тестостерона в крови животного снижается, что приводит к сбрасыванию рогов.

"Рост рогов - это довольно энергоемкий процесс, требующий большого количества питательных веществ, минералов и белка. Поэтому зимой отсутствие рогов позволяет оленям экономить энергию, когда пищи становится меньше. Кроме того, если бы олень сохранял один и тот же набор рогов на протяжении всей жизни, то, поскольку это мертвая ткань, он был бы ограничен тем, что смог вырастить в молодости. Благодаря ежегодному отрастанию олени могут выращивать все более впечатляющие рога, которые с каждым разом становятся больше", - добавляют в материале.

Хотя люди могут подумать, что рога, найденные в лесу, можно забрать, специалисты отмечают, что забирать природные предметы со многих общественных земель незаконно. Это объясняется тем, что рога являются жизненно важной частью экосистемы, обеспечивая грызунов и других животных ценным источником кальция.

"Запреты на сбор рогов часто действуют в особо важные месяцы для защиты безопасности животных и людей, тогда как незаконное браконьерство с целью сбора рогов стало еще более распространенным в последние годы из-за спроса на игрушки для собак и предметы интерьера", - объясняют в IFL Science.

Другие интересные факты о животных

Ранее УНИАН рассказывал, почему не стоит выпускать домашних пауков на улицу. По словам специалистов, большинство пауков плохо там себя чувствуют, а некоторые могут быстро погибнуть, когда их вынут из защитной среды обитания в помещении.

Также сообщалось, что в Одесской области в дикую природу выпустили лесных кошек. Отмечается, что лесные кошки - это редкий вид и важная часть большой природной экосистемы, как лисы, шакалы и барсуки.

